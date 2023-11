Laura Zapata responde sarcásticamente a Cynthia Klitbo; 'que se tranquilice porque se puede enfermar'

Luego de que Laura Zapata y Cynthia Klitbo participaran en el reality show "Secretos de villanas", por Canela TV, las actrices se enfrentan en un duelo de declaraciones. Klitbo asegura que la hermana de Thalía es una persona problemática y además mentirosa, mientras que Zapata emitió un comunicado en el que de forma sarcástica asegura que no entrará en la discusión.

"He recibido varios mensajes en referencia a un supuesto conflicto entre la señora Cynthia Klitbo y yo, me estoy enterando en este momento de su malestar y enojo, no tengo la menor idea del por qué ella está tan iracunda hacia mi persona", escribió Laura Zapata en un comunicado de prensa.

"Me preguntan si es un pleito ficticio para tener publicidad. No, no es nada planeado. Probablemente ella necesita publicidad y por eso la está buscando", agregó la actriz.

Asimismo, se disculpó en caso de haber ofendido a Klitbo: "Si algo de mi persona la puso así, le pido disculpas públicas sin saber a ciencia cierta qué le ocasiona este desasosiego", señaló.

"Solo le recuerdo a la señora Klitbo que las personas pueden ofender, pero si tú no tomas sus ofensas, se quedan con quien las emitió. Así que muchas gracias, no las recibo ni las tomo en cuenta, entiendo que está pasando por un mal momento, imagino lo que está sufriendo pues al parecer está muy incómoda", agregó Laura Zapata.

"Por el contrario le deseo que encuentre la paz en su corazón, que su alma se tranquilice porque se puede enfermar", apuntó la actriz, quien concluyó con el posdata: "No, tu peor enemigo no eres tú. Es es que los demás esperan que seas".

¿Qué dijo Cynthia Klitbo?

Durante un encuentro con medios de comunicación, la actriz arremetió en contra de Zapata, a quien llamó "sapo": "Yo no puedo hablar de nadie que no esté a mi nivel, perdóname. Yo soy una libélula, una luciérnaga, y la señora es un sapo", aseguró Klitbo.

"Lo que diga esa señora, ¿qué tiene de importancia? Si me lo dijera Ángeles Mastretta, Sabina Berman, Adela Micha, Ofelia Medina, que esas son mis amigas, me preocuparía, pero no voy a dar ni un centímetro para mencionar el nombre de ese sapo", agregó la actriz, quien se mostró notablemente molesta.

La actriz no se detuvo ahí y continuó con los dichos a Zapata: "Checa cuántos programas llevo, entonces hay personas que nos bendicen con talento y que además tenemos la fortuna de ser personas que trabajamos bien, de manera armónica. Mis productores me vuelven a llamar precisamente porque soy profesional, entonces, ¡váyase a su charco!", exclamó.

