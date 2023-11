Cynthia Klitbo EXPLOTA contra Laura Zapata; 'la señora es un sapo'

Luego de que Laura Zapata y Cynthia Klitbo participaran en el reality show "Secretos de villanas", por Canela TV, las actrices se enfrentan en un duelo de declaraciones. Klitbo asegura que la hermana de Thalía es una persona problemática y además mentirosa.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la actriz arremetió en contra de Zapata, a quien llamó "sapo": "Yo no puedo hablar de nadie que no esté a mi nivel, perdóname. Yo soy una libélula, una luciérnaga, y la señora es un sapo", aseguró Klitbo.

"Lo que diga esa señora, ¿qué tiene de importancia? Si me lo dijera Ángeles Mastretta, Sabina Berman, Adela Micha, Ofelia Medina, que esas son mis amigas, me preocuparía, pero no voy a dar ni un centímetro para mencionar el nombre de ese sapo", agregó la actriz, quien se mostró notablemente molesta.

La actriz no se detuvo ahí y continuó con los dichos a Zapata: "Checa cuántos programas llevo, entonces hay personas que nos bendicen con talento y que además tenemos la fortuna de ser personas que trabajamos bien, de manera armónica. Mis productores me vuelven a llamar precisamente porque soy profesional, entonces, ¡váyase a su charco!", exclamó.

¿Cómo comenzó el pleito entre Laura Zapata y Cynthia Klitbo?

En entrevista para De primera mano, la actriz señaló que los problemas con Zapata comenzaron cuando la difamó al decir que, por su culpa, una actriz que estaba afiliada al ANDA (Asociación Nacional de Actores) había fallecido de cáncer.

De acuerdo con Cynthia Klitbo, Zapata había dicho que la actriz “se suicidó porque le negó un tratamiento de cáncer”. Ante estas declaraciones, Klitbo dijo: “Jamás en la vida se ha disculpado por esa difamación. La del cáncer se llamaba Lupita Pelayo y se le apoyó hasta el último día”.

Asimismo, la actriz arremetió en contra de Gabriela Spanic a quien tachó de esquizofrénica. Confirmó que sacó a ambas personalidades del chat del reality en el que participaron porque Klitbo hizo el chat.

Síguenos en Google News

DGC