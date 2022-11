Cynthia Klitbo revela que su mamá la vendió a un señor cuando era niña: "acabé con un borracho"

Cynthia Klitbo rompió el silencio y contó la que quizá sea la experiencia más traumante de su vida: su mamá la vendió a un señor cuando era niña, como si se tratara de una mercancía y no de una persona.

Fue en el programa “Secreto de Villanas” donde Cynthia Klitbo narró su triste vida: cuando su papá murió, su madre Elisa Gamboa y ella se fueron a vivir a Brasil, en donde fue humillada como personaje de telenovela.

“Era la güerita y los tíos ni me querían, de un día para otro tenía parientes que nunca había visto. Era un mundo demasiado hostil”, dijo.

Tras ello, Cynthia Klitbo contó que su mamá comenzó a andar de novia con un brasileño y despilfarró el dinero que su papá les había dejado: “mi mamá estaba tan feliz con ese señor que no pensaba en nosotros”.

No obstante, lo peor que hizo su madre fue venderla a un desconocido que supuestamente la iba a ayudar a grabar un disco:

“Yo iba a hacer un disco, y yo creo que por eso se me fue la voz, no volví a tener voz de pronto mi madre me dejó ir a Houston a hacer mi disco, nunca preguntó ni con quién, yo creo que mi mamá en el fondo quería que me consiguiera un hombre”, contó.

“El mánager se quedó en la escalera y cuando yo iba en el avión, me di cuenta que iba con un señor que no conocía, vaya me vendieron, pues no tenía nada qué ver con un disco y gracias a que no era una mala persona me dejó ir, yo me puse a llorar, yo iba a hacer un disco y acabé con un señor borracho en Houston contándome todos sus problemas”, agregó devastada Cynthia Klitbo.