Cynthia Klitbo es operada de emergencia y le pide a sus fans: 'cuídense' ¿qué le pasó?

Cynthia Klitbo devastó profundamente a sus fans, pues reveló que fue operada de emergencia debido a un duro problema de salud, del cual le pidió a sus seguidores cuidarse, pues podría mermar muchísimo su calidad de vida… como le pasó a ella.

A través de sus redes sociales, Cynthia Klitbo compartió un video en el que luce postrada en la cama de hospital y al borde del llanto, pues le duele y le pesa contar su verdad.

Cynthia Klitbo Especial

¿Qué le pasó a Cynthia Klitbo?

De acuerdo con la famosa ex novia del Rey Grupero, la tuvieron que operar de emergencia debido a unos pólipos intestinales que se le formaron y cuya extracción implicó que un bisturí le hiciera una gran incisión en la zona abdominal, procedimiento cuya recuperación es muy dolorosa.

“Tres meses grave del estómago, finalmente me sacaron pólipos hoy de mi intestino. Los van a revisar. Bendito sea Dios, caí en manos de una gran doctora”, explicó Klitbo en el clip.

Cynthia Klitbo Especial

La famosa actriz de telenovelas agregó que ya está fuera de peligro y que se está recuperando satisfactoriamente, pues tiene que volver a trabajar lo más pronto posible: “Pues nada, a punto de darme de alta para seguir la chamba. Esperando a que ya me den el alta, hoy salimos rumbo a Canadá para hacer nuestra segunda temporada".

Finalmente, Cynthia Klitbo le pidió a sus fans que se cuiden, dándoles un alentador pero turbio mensaje: “Qué bonita es la vida. Cuiden su salud”.

"Qué bueno que me he cuidado y que no dejé pasar esto porque pudo ser muy delicado, y mi hija no se merece que uno no se cuide", agregó la actriz de telenovelas.