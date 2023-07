Lolita Ayala reaparece con bastón y oxígeno y habla de su delicada salud: 'ya tengo testamento'

Es sabido por todos que Lolita Ayala sufre de su salud desde que en 2015 se cayó el helicóptero en el que viajaba; sin embargo, la famosa conductora ha sobrellevado todas las lesiones y hecho algunas apariciones públicas. No obstante, la famosa preocupó a todo el pueblo de México con la más reciente, pues lucía muy disminuída, pues traía bastón y tanque de oxígeno.

Lolita Ayala asistió a una misa de difunto que se hizo en honor de Talina Fernández; sin embargo, la famosa desató las alarmas por su propio estado de salud. Sin embargo, eso no le impidió dedicarle unas palabras a la prensa.

Lolita Ayala Especial

La conductora afirmó que extraña mucho a Talina Fernández, pues la consideraba como una hermana:

“La extraño un montón, era como parte ya de mi vida, era tan simpática, era tan feliz de estar con ella que sí me hace falta todavía y seguramente así será siempre”, señaló Lolita Ayala resistiendo las lágrimas.

Lolita Ayala habla de su salud y su testamento

Asimismo, Lolita Ayala lamentó que su generación de famosos poco a poco está perdiendo la vida, cosa que la hace pensar cada día más en su propia mortalidad: “todos estamos en la lista”.

Tras ello, Lolita Ayala fue cuestionada respecto a su estado de salud, por lo cual la famosa admitió que no se encuentra como a ella le gustaría, pues desde su estrepitosa caída en helicóptero su cuerpo quedó con lesiones que han complicado su estilo de vida, por lo que se vio obligada a recurrir a usar tanques de oxígeno y bastones.

Lolita Ayala Especial

“Desde que me caí en el helicóptero ya no quedé bien de mi columna porque se rompió mi columna y luego me caí en mi casa y me rompí la cadera y el fémur para acabarla de amolar, entonces no me ha quedado bien la pierna derecha, que es donde se dio la rotura de fémur y ando con bastón y (uso oxigeno) solo en la Ciudad de México porque me falta el aire, pero no es siempre fue recomendación médica”, pronunció Lolita Ayala.

Finalmente, la ex conductora de 72 años dio a conocer que va muy seguido al doctor a chequeos; no obstante, dijo ser consciente de la fragilidad de su vida, motivo por el cual ya tiene hecho su testamento, pues sabe que sus minutos en el planeta están contados y que la parca se le está acercando poco a poco.

“Pues sí, claro, el testamento por supuesto y el legado es el amor a los demás, la labor social fue algo muy importante en mi vida, me encantaría ser recordada como una persona generosa, porque siempre di todo lo que pude”, explicó Lolita Ayala.