Paulina Rubio defiende a Shakira de críticas por canciones a Piqué; 'el mayor error de la mujer es enamorarse'

Durante una reciente entrevista, Paulina Rubio habló sobre su carrera y algunos temas que han impactado tanto en su vida personal como en lo profesional. La cantante mexicana aprovechó para enviar un mensaje de respeto y cariño a Shakira, quien recientemente pasó por una separación sumamente mediática.

Fue durante una charal n el podcast de la diseñadora española Vicky Martín Berrocal en la que la Chica Dorada habló sobre los temas musicales que ha dedicado a sus exparejas. La entrevistadora la intentó alabar cuando le dijo que ella había hablado de sus parejas en sus canciones antes que Shakira y que el público ahora se impresiona.

Sin embargo, Rubio pidió que no se molestara a Shaki y respetó su talento, su carrera y su situación actual: "Amo a Shak, déjenla. Lo tenía que hacer también, pero no importa. La rueda no está inventada. La rueda ya se inventó. A mí me encanta Shak. Yo soy por Shak y no me toquen a mi Shak. Es que tenía, o volverse loca, o sacar la canción y que se vuelvan locos", dijo Rubio.

Asimismo, la cantante, quien inicio su carrera en el grupo Timbiriche, señaló que ella no inventó el hilo negro y que muchos artistas han hecho lo mismo por años: "También Perales, y también Joan Manuel Serrat. Claro, uno va sacando el colmillo y yo creo que el mayor error de la mujer es enamorarse ¿Quién es Paulina ante eso? Es la mejor Paulina. Yo no voy a cegarme nunca a decir no al amo", dijo Rubio.

Shakira revela que sus hijos son más felices en EU que en España

Shakira reveló en una reciente entrevista que sus hijos son más felices viviendo en Estados Unidos que en España, en donde vive su padre, Gerard Piqué.

"Teníamos paparazzi en nuestra puerta todos los días. Aquí son niños normales que disfrutan de la normalidad, que es lo que debería ser la escuela: un refugio seguro donde pueden ser ellos mismos. Y como son sociables y bastante abiertos, les resultó fácil adaptarse", dijo en entrevista con Billboard.

