Le componen a Adrián Marcelo un divertido y humillante corrido: 'Misógino, también cobarde' | VIDEO

No cabe duda de que la carrera de Adrián Marcelo está en el inicio de su fin, pues tras su polémica y tóxica participación en “La casa de los famosos México 2” se le han caído muchísimos proyectos, siendo el más notable la cancelación de su show “Hermanos de Leche” en el Pepsi Center de la Ciudad de México. No obstante, como premio de consolación un artista le compuso un corrido… el cual lejos de celebrarlo lo humilla y se burla de él.

Antes de presumirte el corrido, te recordamos que el miércoles 18 de septiembre, el Pepsi Center dio a conocer la cancelación del show de Adrián Marcelo y su amigo la Mole, el cual se iba a desarrollar el próximo 30 de octubre.

Adrián Marcelo lanza inquietante mensaje en medio de tensiones con Televisa por abandonar La Casa de los Famosos México

“El ajedrecista planeando su siguiente movimiento”, escribió el regiomontano

Aseguran que Adrián Marcelo planea demanda millonaria contra Televisa pic.twitter.com/XZhjeSfRWw — NOTICIAS MEGAVISION (@megavisionmx) September 16, 2024

"En Pepsi Center, nuestro compromiso con la integridad, el respeto y la dignidad de todas las personas es inquebrantable. Reafirmamos que nuestro propósito será siempre brindar una experiencia positiva segura en todos los espectáculos que se presenten en nuestro recinto, por tal motivo el show Hermanos de leche programado para el próximo mes será cancelado", señaló.

Ante ello, el conductor y psicólogo más detestado de toda la república mexicana emitió un mensaje con el que afirmó que le tiene sin cuidado esa cancelación, pues sabe que sus fans (compartidos con los del Temach), lo van a respaldar.

Gala Montes siendo finalista mientras a Adrián Marcelo le cancelan todos sus shows.

#LCDLMX2 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/SV7yxMxXCG — ᴅɪᴇɢᴏ ⚡️ (@diegoacst) September 20, 2024

"Volveremos más fuertes, hermano", afirmó Adrián Marcelo en una foto junto a su amigo la Mole.

Ahora, se viralizó en redes un video compartido por el grupo Acústico Punto y Coma, el cual le compuso un divertido pero brutalmente humillante (para él) corrido a Adrián Marcelo

La letra del corrido a Adrián Marcelo habla de su rivalidad con la actriz Gala Montes, así como los comentarios machistas y misógino que le costaron “renunciar” a “La casa de los famosos México 2”. Aquí te lo dejamos.

Letra del Corrido de Adrián Marcelo

Tal vez te sientes muy hombre por enfrentarte a una dama

Te echaste a México entero, solo te faltó pegar

Hablo del wey de Marcelo, misógino, también cobarde

De la depresión te burlaste y también del dolor ajeno

Pero Gala soportó porque es una mujer de huevos

“Toda la gente te quiere, pero ya fuera del juego

Qué poco hombre resultaste, a eso llamas humor negro

Por defender a un cobarde que tampoco tuvo huevos

Tus estrategias están como tus hijos, Marcelo

No más no quieren salir... no te agüites, es chiste de humor negro