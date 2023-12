¿Qué le pasó a Paulina Mercado? Este es su estado de salud tras la cirugía

El pasado 10 de diciembre, Paulina Mercado fue internada en un hospital por una cirugia programada donde se le extirparía un tumor cerebral, la cual se ralizó sin complicaciones durante la mañana del 11 de diciembre. El quiste fue detectado en 2022, sin embargo fue hasta hace poco que la conductora de Sale el Sol reveló esta información al público en compañía de su pareja Juan Soler, quien se mostró abrumado emocionalmente por el hecho.

"Desde que me enteré, que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso. Yo que juego a ser la mujer maravilla, a que no pasa nada, pero tú me has ayudado a soltar: ‘me dices llora, Paulina’. Esto no ha sido una ruptura, pero en un tema así, no cualquiera jala, ¿sabes?, y tú te has portado divino”, destacó la presentadora sobre el comportamiento de Soler cuando anunció la noticia, en su canal de Youtube, en noviembre pasado.

La pareja anunció su relación al público en enero de este año Especial

¿Cómo se encuentra Paulina Mercado tras su cirugía?

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, la actriz fue reportada como estable tras la larga y complicada intervención realizada en el hospital Ángeles de la Ciudad de México; sin embargo, estará dos días en terapia intensiva por motivos de precaución, por lo que no se debe a ningún posible riesgo postoperatorio.

Los conductores del vespertino De Primera Mano, comentaron que sería normal que Paulina permanezca en coma por un par de días, puesto que se trató de una cirugia muy delicada; esto no significa que exista alguna afectacción negativa tras el procedimiento quirúrgico.

Sí, me da miedo, porque te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás”habá comentado anteriormente la conductora respecto cómo se sentía respecto a la cirugía; sin embargo, desde el inicio aseguró que su pareja le ayudaba profundamente a ser vulnerable y a permanecer fuerte al mismo tiempo frente a la situación.

Paulina Mercado [@MercadoPaulina], ANUNCIA se irá del programa unos días por operación de tumor. ¡Te queremos Pau, tu familia de Sale el Sol aquí te espera! #SaleElSol☀️: https://t.co/IJGRrJLPa8 pic.twitter.com/WdxS1M2vC0 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) December 8, 2023

Juan Soler no ha dado declaraciones respecto al estado de salud de su pareja; sin embargo, en la historia que Mercado subió antes de ser internada, agradece los amables gestos del público y asegura: "Estamos muy tranquilos y muy contentos por todos sus mensajes y buena vibra". Asimismo, ace un apr de días se mostró transparente ante los televidentes de Sale El Sol al anunciar su salida del programa para atender su salud.