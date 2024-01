¿Qué le pasó a Pedro Pascal? Actor llega a los Globos de Oro con un cabestrillo y preocupa a fans

Este domingo, llegó el momento de premiar lo mejor del cine, la televisión y el cine, por lo cual se han reunido varios artistas para celebrar en la inmensa fiesta. No podía faltar la presencia de Pedro Pascal, el chileno que ha cautivado la público internacional con su tierna personalidad y su atractivo físico; sin embargo, el artista sorprendió al público este fin de semana al aparecer en la alfombra roja con un accesorio que preocupó a muchos.

El artista apareció con un cabestrillo en el brazo derecho, por lo cual la audiencia se mostró preocupada en redes sociales, a pesar de que esto ya se había reportado anteriormente, pues parece que desde año nuevo, el artista ya contaba con el auxiliar.

Pedro Pascal at the #GoldenGlobes.



📸: Mekhi Turner pic.twitter.com/5vrmRPkt5X — Pop Crave (@PopCrave) January 8, 2024

Por esta razón Pedro Pascal usaría un cabestrillo

A diferencia de lo que señalan los comentarios en redes sociales, quienes tomaron con humor la aparición del actor en ese estado y comenzaron a señalar que el actor lucía de ese modo por "cargar el peso de ser tan bueno" o "carrear su 2023", además de celebrar que asistió con una herida dispuesto a no perserse de la gran fiesta.

Se desconoce el motivo exacto detrás de la lesión que el actor trae desde Chile, auqnue muchos señalaron que podría ser por "estirarse de más" al hacer ereferencia a la posibilidadd e que el chileno inteprete a Mr. Fantástico en Los 4 Fantásticos de Marvel; si bien es algo lo suficientemente grave como para hacer que el actor no se quite el cabestrillo a una semana de Año Nuevo, parece que es lo suficientemente suave como para que el actor no haya tenido que guardar demasiado reposo y pueda disfrutar de la temporada de premiación. Esta noche, lo espera una posible victoria por su personaje en The Last Of Us, el legendario videojuego de zombies.