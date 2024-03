Lenny Kravitz presenta en México su próximo álbum: TODO lo que sabemos de Blue Electric Light

Lenny Kravitz ama México, ya lo ha demostrado pues solo cabe recordar que el reconocido cantante fue visto en noviembre en la capital del país durante el concierto de Paul McCartney en el Foro Sol. Ahora, aparece en tierras aztecas para presentar su próximo álbum, el cual lleva el título de Blue Electric Light.

Lo que destacó en esta ocasión de su llegada a México, fue el físico que tiene con casi 60 años de edad, puesto que Lenny Kravitz luce mucho más joven y llevó puesto un atuendo de cuero ajustado que dejaba ver un cuerpo saludable. De este modo, los usuarios de redes sociales aplaudieron al artista que se encuentra en tierras mexicanas.

¡Lenny Kravitz está en #México! 😍👏 Vino a presentar su nuevo disco Blue Electric Light a la #CDMX y luce asombroso a sus 60 años de edad 🫶 ¡Lo amamos! 🎶 pic.twitter.com/d8JQm2QW8L — adn40 (@adn40) March 26, 2024

Lenny Kravitz reflexiona sobre la violencia en el mundo

El intérprete de "Are You Gonna Go My Way" señaló la violencia global que se vive actualmente: "El mundo entero está en confusión y parece que a nadie le importa. Si observamos la historia, estamos repitiendo errores del pasado. Aún no comprendemos cómo coexistir en armonía" aseguró el músico, quien plasma en su reciente sencillo "Human" dichas inquietudes.

"Intento reflexionar el por qué no se aceptan otras ideas diferentes a las que uno mismo tiene. Hoy miras el poder del cerebro, sus alcances, pero ignoramos utilizar esa capacidad para causas benéficas, el mundo tiene seres humanos muy inteligentes, aún no hemos aprendido” puntualiza Lenny Kravitz.

Lenny Kravitz en México presenta su nuevo álbum, Blue Electric Light

Durante la conferencia de prensa que realizó para promocionar el lanzamiento de su próximo álbum en México, Lenny Kravitz habló de cómo ama el país y recordó su primera experiencia en un concierto en el Estadio Azteca, que le pareció memorable. Asímismo, señaló que planea regresar próximamente con una gira tras el lanzamiento de su disco, lo cual entusiasmó a sus seguidores.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Lenny Kravitz?

Blue Electric Light saldrá oficialmente el 24 de mayo, mientras que su último sencillo ya se encuentra disponible por medio de plataformas digitales. "Hacer todo lo mejor es siempre hacer lo mejor, y esto tiene que ver con la experiencia de ser auténticos. Porque somos más poderosos cuando nos acercamos a nuestra autenticidad, y de esto se trata este álbum", describe Kravitz.

El artista está por cumplir 60 años pero lleva 35 de trayectoria y asegura que se siente tal y como si recién hubiera iniciado con su carrera. Ahora, el famoso disfruta de su vida en pareja con una novia y pasea por la colonia Roma, en Ciudad de México.