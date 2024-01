León Larregui denuncia que lo golpearon en París: 'Me humillaron' y luego lo borra

El cantante León Larregui causa polémica con unos nuevos mensajes que publicó en su cuenta de “X”, en la que denunció que supuestamente fue víctima de la discriminación en París.

El artista publicó una serie de mensajes que causaron controversia entre los usuarios de las rede sociales y es que el cantante señaló que lo habían golpeado en las calles de la capital francesa.

“Banda maifa Parísme acaban de madrear unos put… Rue Rue Manillion et rue Abillon”, se lee en el primer mensaje.

Después señaló que lo habían golpeado y humillado: “O sea no hay, estoy solo con esta discriminación? Ya me golpearon y me humillaron”, se lee en otra publicación.

Mensajes de León Larregui Foto: Especial

El mensaje causó preocupación entre los fans del líder de Zoé, ya que nadie sabe qué es lo que realmente está pasando con el cantante, ya que después de una hora de que publicó estos mensajes, que además estaban mal escritos, León Larregui borró todo.

Sin embargo, los fans hicieron captura de pantalla de lo que escribió y siguen sin saber qué fue lo que realmente le pasó.

Cabe recordar que León Larregui es conocido en redes sociales por sus arrebatadas respuetas que escribe a los comentarios de otros usuarios, además de que también se ha visto involucrado en otras polémicas en la vida real como el día que lo detuvieron borracho, por manejar en ese estado.

Los fans reaccionan con memes a mensajes de León Larregui

Los seguidores del músico señalaron que posiblemente el artista haya abusado deluso de alguna sustancia.

“Qué ganas de andar como León Larregui”, “Volvió el León Larregui que conocemos, pero en París”, “León Larregui vino a Tweet, hizo su desverg… y se fue”, fueron algunos de los comentarios.

León Larregui en Francia pic.twitter.com/miAFHtBNg7 — BUEN CHICO MARRERITO (@ElBuenChico_) January 4, 2024

Se acaban de madrear a León Larregui en París... pic.twitter.com/W3NAf3WUp2 — El Wey (@longviewX23) January 4, 2024