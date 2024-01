Leonel García rinde homenaje a sus grandes ídolos del R&B

Desde que el compositor y cantante mexicano Leonel García tenía 13 años, una modalidad musical lo atrapó, el R&B, donde lo inspiraron estrellas como Eriykah Badu y D’Angelo. Para rendir homenaje a sus grandes ídolos prepara un disco solista, el cual pronostica que saldrá a finales de este año o principios del 2025, adelantó en entrevista con La Razón.

“Tenía muchas ganas de hacerlo desde hace varios años, va a quedar muy cool, hay invitados especiales. El R&B me encanta, es un género que desde muy chico escucho, desde los 13 años soy muy fan, tengo una colección de discos gigante de esta música, aprendí a cantar escuchando esos éxitos de los años 90 y 2000. Es algo muy importante que traigo en la genética, ya es parte mía, creo que también de lo que ha sido Sin Bandera; entonces, era importante dejar ese disco hecho y hacer ese homenaje a Erykah Badu, D’Angelo, a quienes escuché hasta que los discos se gastaron”, compartió el reconocido artista Leonel García.

Antes de que dicho álbum vea la luz, como parte de su proyecto en solitario, el ganador a tres Latin Grammy lanzará en mayo su disco Pausa, del cual ya ha dado a conocer adelantos como los sencillos “Sálvanos”, “Vacío” y “Suficiente”. En julio comenzará su gira para darlo a conocer a su público.

“El disco se llama Pausa por una canción del mismo nombre que me parece muy poderosa, normalmente no le pongo el nombre de una canción a los álbumes, así que dije ‘vamos a hacerlo por primera vez’. Me parece una palabra muy poderosa, de detenerse, de repente acaba un ciclo y empieza otro, hay un momento en que tienes que pensar hacia dónde vas, hacia dónde sigues, pequeños espacios para replantear, reflexionar, recomenzar desde un lugar diferente”, comentó.

Leonel García compartió que también Pausa hace referencia a las relaciones sentimentales. “Me parece una palabra fuerte, sobre todo hablando del amor, cuando una pareja que tienes se va y te deja quedas en una pausa donde tienes que replantear tu vida para ver cómo vas a seguir, ahora solo”, dijo a este diario durante la celebración del Día del Compositor en la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

El también integrante de Sin Bandera expresó que disfruta, tanto de ser parte del dueto que formó con Noel Schajris, como de su carrera en solitario, por lo que procura darse tiempo para ambos proyectos.

“Es muy bonito cantar tus propias canciones y de la manera en que te lo imaginaste desde el principio, es un proceso distinto al dueto, cuando compones con otra persona siempre tienes que dividir todas las decisiones entre dos, la cuestión solista es más personal, desde que estás componiendo la canción te estás imaginando cómo la van a tocar, cómo te vas a vestir, cómo la vas a interpretar en vivo, materializar esa idea es muy emocionante, cambia la parte emocional, de ejecutarla, la relación con el público, porque eres el que está parado enfrente del escenario todo el show”, aseguró.

Acerca de las modas actuales, como la música urbana, consideró que los jóvenes están interesados en otras modalidades, por lo que siempre habrá espacio para la balada.

“Están escuchando mucha música anglo por las plataformas y en lo anglo hay balada, muchísimo rock, así como pueden escuchar reguetón, también country. Hay una búsqueda de todo, desde una balada bien cantada, lo que hacen Billie Eilish y Taylor Swift, quienes llenan estadios, hasta lo urbano. Es muy amplio lo que pueden tener los jóvenes en la actualidad”, manifestó Leonel García, quien tiene público entre los 25 y 40 años.