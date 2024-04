LETRA | Kenia Os y Yeri Mua colaboran con la canción 'Mamita Rica', así suena

Yeri Mua y Kenia Os colaboraron en "Mamita Rica" una de las canciones que pertenece a nuevo álbum de la cantante de "Malas decisiones", Pink Aura. y que marca un hito una carrera musical de la influencer de maquillaje, quien cada vez siente su lugar mejor cimentado en la industria musical mexicana.

Desde hace tiempo ,ya se conocía la buena relación que hay entre Kenia Os y Yeri Mua, puesto que ambas son bastante amigas desde hace tiempo y han buscado apoyarse en sus proyectos. Fue con anticipación que los usuarios de redes sociales que siguen a las artistas aprovecharon para demostrar su emoción ante el estreno de esta canción, donde también colaboran Ghetto Kids.

Se trata de la canicón número 15 del disco Pink Aura de Kenia Os, donde es acompañada por Yeri Mua y los Ghetto Kids. Al tema le acompaña un visualizer que se estrenó un rato después del disco.

¿Qué dice 'Mamita Rica', la canción de Yeri Mua con Kenia Os?

Como indicaban en redes sociales las mismas artistas, se trata de una canción de reggaeton mexa, bastante explicita, por lo que se trata de un tema que el público no esperaba de Kenia Os. Más que nada, se trata de una canción para bailar y divertirse mientras te sientes empoderada con una letra que busca subir la energia de quien la escucha. Por su parte, el video es una grabación en el estudio donde grabaron 'Mamita Rica', el nuevo tema de las amigas.

Las seguidoras de Yeri Mua se mostraron emocionadas por ver a su artista favorita en una canción con Kenia Os, quien fue su ídolo en el pasado:

mi niña es la más kenini. ella ya ganó. va a colaborar con su fav.



KENIA OS X YERI MUA

Letra de 'Mamita Rica' de Kenia Os, Yeri Mua y Ghetto Kids

Déjame la espalda rasguñada como kitty

Gatita de city, yo te quito to'a la AMIRI

Úsame de trampa pa' que me boten las titties

Al que culee este culo, le preguntamos a Siri



Una mamita bien rica (Yeah, yeah)

Te bendigo con mi agüita bendita

Que yo quiero darte todo lo que necesita' (Yeah), y lo que necesita'

Es una mamita rica con las nalgas suavecitas

Una mamita biеn rica

Te bendigo con mi agüita bendita

Quе yo quiero darte todo lo que necesita' (Yeah), y lo que necesita'

Es una mamita rica con las nalgas suavecitas (La que trae a los chacales por detrás)

​

​Dame, papi, vente, ¿no que muy guerrero?

Dale, aguántame una noche, roza mi culo grosero (Sí)

Primero, me arrodillo por su fierro (Ay)

Ando bellaca, gata, noche de entierro (Ajá)

Bien sensual, dale, papi, bájate (Ay)

Lo que necesita' es una mami con las nalgas bien sua

Tócame (Auchi), que no traigo panty

Bien gata fina, flow candy (Miau)

Pa' que tú sientas el power, papi, let me show it (Uy)

Te cumplo el deseo, desnúdame y no te asombres (Ah)

Que cumpliré tu fantasía sexual (Ay)

Soy el peligro, así que venme a buscar



Una mamita bien rica

Te bendigo con mi agüita bendita

Que yo quiero darte todo lo que necesita', y lo que necesitas

Una bellaquita con las nalgas suavecitas

Una mamita bien rica

Te bendigo con mi agüita bendita

Que yo quiero darte todo lo que necesita', y lo que necesitas

Una bellaquita con las nalgas suavecitas



Soy la más dura, sube la temperatura

A perras y gatas hago menear la cintura

Toqueteo que incita a la censura

Papi, soy la fiebre y se siente la calentura (Ah)

Tu patrona, la gatita que te alienta to'a la zona (Yah)

Tienen el perreo y México detona

Los Ghettos en la disco, baby, siempre se controla

El DJ me la suelta y la gente se descontrola

​Déjame la espalda rasguñada como kitty (Shh)

Gatita de city, yo te quito to'a la AMIRI

Úsame de trampa pa' que me boten las titties

Al que culee este culo, le preguntamos a Siri

Oye, Siri, ¿cuál es el diámetro de este perro culazo?



Una mamita bien rica

Te bendigo con mi agüita bendita

Que yo quiero darte todo lo que necesita', y lo que necesitas

Una bellaquita con las nalgas suavecitas

Una mamita bien rica

Te bendigo con mi agüita bendita

Que yo quiero darte todo lo que necesita', y lo que necesita'

Es una mamita rica con las nalgas suavecitas