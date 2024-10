Liam Payne: Fans lo despiden con desgarradores mensajes: 'fue mi juventud'

Las fans de One Direction está completamente dvastadas, pues se acaba de reportar la muerte de su ex integrante Liam Payne, tras caer de un tercer piso.

De acuerdo con los reportes de medios argentinos, país en el que se encontraba, Liam Payne murió a los 31 años tras caer del tercer piso del hotel Casa Sur, en Buenos Aires, en el cual estaba hospedado.

como que Liam Payne se suic1d0??? no entiendo nada hace 32 minutos había subido esto pic.twitter.com/Ip5MQ9iim2 — lau (@YsyaSSJ) October 16, 2024

Su muerte fue confirmada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), luego de que oficiales policiales de la Comisaría 14B acudió a las instalaciones del hotel, luego de recibir una llamada de emergencia del 911.

Aunque no se ha oficializado el motivo por el cual cayó Liam Payne, fuentes no oficiales señalan que se trató de un suicidio, tras haber tenido problemas con su ex novia por una infidelidad. Asimismo, versiones señalan que estaba en avanzado estado de ebriedad y drogado.

Yo soy una persona que su primera boy band fue one direction, que se haya muerto liam payne me acaba de cagar LA VIDA.

NO PUEDO CREERLO pic.twitter.com/f5e6tYKIo7 — Algo Cinefila 👩‍🦰 (@algocinefila) October 16, 2024

Como era de esperarse, todo el fandom de Liam Payne está llorando la fuerte del ex integrante de One Direction en redes, recalcando que con él se va una parte muy importante de sus vidas, además de que su deceso es la noticia que les llegó a arruinar la semana y lo que resta del año.

MURIO LIAM PAYNE no lo puedo creer falleció mi adolescencia 😭 yo realmente creí que One Direction se iba a volver a juntar pic.twitter.com/7ykP2JtEdu — Mi romance con el chema (@Tamidiot) October 16, 2024

“MURIO LIAM PAYNE no lo puedo creer falleció mi adolescencia yo realmente creí que One Direction se iba a volver a juntar”, “Yo soy una persona que su primera boy band fue one direction, que se haya muerto Liam Payne me acaba de cagar LA VIDA”, “LIAM PAYNE se murió por favor hermanas, lo pude odiar por todo lo que hizo pero él fue parte de mi adolescencia . me siento mal”, “chicos liam payne se acaba de suicidar en PALERMO?????”.

Queda esperar a que las autoridades argentinas escalezcan las circunstancias de sorpresiva y turbia su muerte.