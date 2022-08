Libertad Palomo es implicada en secuestro y la actriz se defiende: "Vas a terminar tras las rejas"

La actriz Libertad Palomo, famosa por su interpretación de Bugambilia en Aventurera, reapareció, luego de que la acusaran de participar en un secuestro.

A través de las redes sociales se difundió un video en el que se exhibe la supuesta participación de Libertad Palomo en el crimen.

Libertad Palomo se defiende de acusación

Sin embargo, la actriz rompió el silencio y ofreció una entrevista a Ventaneando en la que niega ser cómplice de secuestro y cuenta cómo fue que ocurrieron las cosas.

“Cuando voy llegando está una patrulla volteada de reversa y hay un montón de gente ahí, yo dije ‘pero ¿qué pasó?’, y se acerca una señora y me dice ‘es su mamá’ y yo ‘mi mamá ¿qué?’, me espanté terriblemente, ¡imagínate la impresión!, porque mi mamá tiene 85 años. -Alguien le preguntó- ‘¿Qué si es la mamá de la muchacha?’, yo ‘¿cuál muchacha?’, -me responden- ‘pues la que está arriba en la cerca, la que se quiere suicidar’”, contó la actriz.

Libertad Palomo dijo que la chica mencionó que había escapado de una casa donde la tenían secuestrada y que al ver a la actriz se acercó a ella para que la protegiera.

“La chica se baja, y hubieran visto la expresión de la niña, y con un llanto desgarrador ‘por favor, ayúdenme, estas personas me quieren secuestrar, éste y éste me manosearon, ese me quiso violar’. Tú te quedas así –impactada-, y corre a mí, y me abraza, ‘¡por favor, te lo suplico, no deje que me lleven!, me quieren desaparecer. Le digo ‘¿quién?, pero aquí está la policía’, -me dice- ‘ellos también’. Lléveme usted al Ministerio Público”, contó Libertad Palomo.

La actriz contó que no pudo ayudar a la chica porque después se encerró en un automóvil por seis horas. Libertad Palomo dijo que rompió el silencio porque va a proceder legalmente contra la persona que difundió el video.

“Si algo me llega a pasar lo digo, hago responsable a Jesús Sánchez, para ese señor, yo creo que no se va a quedar aquí, vas a terminar donde te mereces, tras las rejas, tú me estás denostando, me estás exhibiendo, me estás incriminando. Voy a proceder contra este tipo, hay que cortarle ese programita”, dijo.