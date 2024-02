Así llega Taylor Swift al Super Bowl LVIII para apoyar a su novio Travis Kelce | VIDEO

Taylor Swift es de las celebridades más esperadas en el Super Bowl, la cantante llegó al estadio para apoyar a su novio el futbolista Travis Kelce.

La cantante de “El karma es un gato” llegó al Super Bowl con un look total black, en el que usó un corsé negro, pantalones negros y lo acompañó con una chamarra del equipo en el que juega su novios: los Kansas City Chiefs.

La intérprete de “Shake ir off” lució su cabellera rubia recogida en una coleta y un bolso crossbody de cadena para completar su look. Taylor Swift estará en un palco de más de medio millón de dólares, junto con la familia de su novio. También estará acompañada de su amiga la actriz Blake Lively.

Taylor Swift hace todo por llegar al juego del Super Bowl

Hace unos días existía el temor de que Taylor Swift no llegara al Super Bowl para ver a su novio Travis Kelce, ya que previo al juego tenía un concierto en Japón.

Taylor Swift llegó al Super Bowl Foto: X

Todos veían casi imposible que Taylor lograra la hazaña de llegar a tiempo, pero como el amor todo lo puede se reportó que el avión de la cantante llegó al aeropuerto de Los Ángeles la tarde de este 10 de febrero y hasta tiempo le dio de dormir un rato para recuperarse y llegar fresca al partido.

Los fans de Taylor Swift están muy emocionados por la cantante y quieren que ella gane el Super Bowl, por lo que en redes sociales le han escrito mensajes a la cantante para expresarle que desean que ella sea la que triunfe en la justa deportiva.

A través de memes y otros textos, los fans de la cantante de “El karma es un gato” han manifestado su apoyo a la cantante y por consiguiente al novio de la artista.

“Lo único que espero del Super Bowl es a Taylor Swift alentando a Travis Kelce desde el palco de los chiefs”, “Yo hoy cuando gane Taylor Swift”, “Lo manifestó y predijo su novio de fútbol americano hace 14 años Taylor Swift”, “las Swifties y yo manifestando para que Taylor Swift gane el Super Bowl”, “Que gane Taylor Swift, y así será casi como traer la experiencia You Belong With Me a la vida real”, fueron algunos de los mensajes que fueron acompañados con divertidos memes.