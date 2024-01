Así se lleva a cabo el funeral de Tina Galindo, tras su muerte a los 78 años

Este martes se dio a conocer la noticia de la muerte de Tina Galindo, quien fue pionera del teatro al traer a México musicales como Mamma Mía! y Cabaret; la mujer fue una referente importante de la industria del espectáculo en el país y tuvo una cercana amistad con la actriz y cantante, Daniela Romo.

Ahora, se ha dado a conocer que tras complicaciones por Covid-19, Tina ha fallecido a los 78 años y con ello, los usuarios en redes sociales y famosos se lamentan por la perdida de la importante figura. Las personas cercanas a la productora se encargaron de difundir la noticia a través de un comunicado de su agencia de comunicación: "les informamos que en la noche del 29 de enero de 2024 ha fallecido la reconocida productora teatral Tina Galindo Ochoa”, han informado en el mensaje. En el segundo párrafo se ha aclarado que la mujer falleció ”repentinamente” por un “paro respiratorio”.

Poco sabemos respecto a lo que pasa detrás de las puertas de la casa de María Elena Galindo, la hermana de Tina, donde se realiza el funeral de la productora junto a cercanos y de manera privada. La hermana de la representante de Daniela Romo señaló en un momento en el que salió a hablar con la prensa, que fue el deseo de Tina que se limitara el acceso a solo sus amigos y familiares más íntimos.

Me lo pidió ayer en la tarde, me dijo: 'cuando me muera nada más llamas a la familia, que no sepa nadie' pero pues no puedo decir que no sepa nadie porque se sabe, hasta la misma familia cuenta