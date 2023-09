El Loco Valdés 'fumó porro hasta los 90 años', revela su hijo Cristian Castro

Cristian Castro dejó a todos los fans normies anonadados, pero sin sorprender a los que tienen calle, pues reveló que su padre, Manuel “El Loco” Valdés, fumo marihuana en la modalidad de cigarro enrolladlo en papel de arroz, la cual se conoce como porro, hasta que tuvo 90 años.

Cristian Castro asistió al programa argentino “Noche al Dente”, en el cual habló acerca de su nuevo disco y de su papá El Loco Valdés, de quien reveló que era un amante empedernido de la “mota” y que la consumió hasta que su vida se lo permitió.

Cabe recordar que El Loco Valdés murió en agosto del 2020, a consecuencia del cáncer que padecía.

“Vivió en los 60, por allá, en los 70, en una época bien divertida. Mi viejo sí era el top del porro. Fumó porro hasta los 90″, dijo el intérprete de “No podrás”, ignorando que su progenitor vivió hasta los 89.

El conductor del programa de televisión argentina cuestionó a Cristian Castro respecto a si él había heredado este hábito de ser entusiasta de la marihuana, ante lo cual respondió: “Me encantaría, pero... cuando pinta, con ruido”, mientras miraba a uno de sus compañeros de banda.

Tras ello, Cristian Castro habló de cómo conoció a su papá Manuel “El Loco’” Valdés, pues se cree que fue por casualidad en un elevador. Ante ello, el famoso reveló:

“Lo llamé porque yo quería conocerlo, de pronto le perdí un poco el miedo, le tenía como miedo, no quería, era un comediante, hippie, muy encantador, encanta serpientes, la verdad le tenía miedo y no sabía cómo abordarlo o que él llegara a mí, teníamos como vergüenza los dos, no sé, pero perdí la vergüenza como a los treinta y ya le llamé”, recordó.