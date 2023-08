¡Se logró! Fans de Taylor Swift intercambian sus pulseras 'friendship bracelets' | FOTOS

Los fans de Taylor Swift ya están en el Foro Sol cumpliendo la misión de intercambiar las pulseras Friendship bracelets.

Desde tempranas horas los Swifties arribaron al Foro Sol y con decenas de pulseras en las manos para intercambiarlas con los demás fans.

Algunos seguidores señalaron que estuvieron varios días haciendo las pulseras Friendship bracelets., incluso recibieron ayuda de su familia para hacerlas.

Friendship bracelets para el concierto de Taylor Swift Foto: Eduardo Cabrera

¿Qué son las pulseras Friendship bracelets?

Son pulseras que cada fan hizo con sus propias manos para celebrar los detalles de la carrera de la cantante estadounidense.

Friendship bracelets Foto: Eduardo Cabrera

La tradición surgió a partir de una canción de Taylor Swift, contenida en su disco Midnights publicado en el 2002. Allí se incluye una canción llamada “You’re on Your Own, Kid”, en donde uno de los versos dice “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it”, que se puede traducir como, “Entonces, haz las pulseras de la amistad, aprovecha el momento y pruébalo”.

▶️ #VIDEO | Así se vive la fiebre #Swiftie con el intercambio de cientos de 'friendship bracelets' o 'pulseras de la amistad', a minutos de que abran las puertas del Foro Sol para el primero de 4 conciertos del #TaylorSwiftErasTour 🎤💫 pic.twitter.com/2fIczUPJq9 — La Audiencia (@LaAudiencia_) August 24, 2023

Dicha tradición señala que en todos los conciertos los fans deben entregar y recibir un gran número de pulseras. En ocasiones existen chicas que pueden salir de un evento de Taylor Swift con un brazo lleno de muchos friendship bracelets.

Los fans están muy emocionados por alrededor de las 7.20 y las 8 de la noche podrán ver a Taylor Swift en el escenario y ruegan porque no llueva para poder disfrutar aún más del show.