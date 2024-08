¿Lucerito Mijares es metalera? Revela cuál es su banda favorita y que no le gusta el reguetón | VIDEO

"Mucha música de ahora no me llama la atención. Por ejemplo, el reguetón casi todo el tiempo es muy igual, no me llama mucho la atención", continuó

De este modo, Lucerito Mijares reveló que comparte los gustos de sus padres en la música y por ello, no escucha géneros actuales. No es la única celebridad pop en escuchar música 'pesada', ya que en el pasado, Belinda ha revelado que es fan de grupos como Metallica.