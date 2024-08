Lucerito Mijares revela cómo vivió el divorcio de sus padres | VIDEO

Lucerito Mijares es la hija de dos de los cantantes mexicanos más importantes de las últimas décadas en el país. Se trata ni más ni menos que de Lucero y Mijares, quienes eran una de las parejas más icónicas del entretenimiento en tierras aztecas.

Por ello, el público se sorprendió cuando Lucero y Mijares decidieron divorciarse en el año 2011 por diferencias en los horarios, lo cual impedía que ambos pudieran verse y sostener una buena relación. La ruptura en su momento estuvo llena de rumores, pues incluso llegaron a pensar que el tema 'Si me tenías' de Manuel Mijares iba dedicado a la también actriz.

Sin embargo, los años han mostrado que la relación entre los artistas está mucho mejor como amigos, pues ahora incluso pueden compartir escenarios. Por otro lado, su hija, Lucerito Mijares, quien recientemente incursionó en el mundo del entretenimiento, ha hablado de cómo fue para ella el divorcio de sus papás.

Lucero Mijares revela cómo vivió el divorcio de sus padres

Fue en entrevista con Yordi Rosado que Lucerito Mijares habló sobre la separación de sus padres y dejó en claro que este momento importante de su vida, en realidad no le afectó demasiado, ya que era bastante pequeña cuando esto sucedió.

"La recuerdo (su niñez) muy linda y sabes que, todo el tiempo me dicen, ‘¿oye y el divorcio te afectó mucho?’ y la verdad no porque tenía 5 años, entonces no me acuerdo de mucho”, contó la joven al entrevistador, dejando claro que la separación de sus padres no es algo que le haya generado traumas o molestia.

También, señaló que su vida no cambió demasiado cuando esto ocurrió, ya que sus padres siempre han sido artistas con agendas ocupadas: "Muy poco, casi no y también como viajan mucho y trabajan demasiado era como, si no está tu papá está tu mamá y si no está tu mamá está tu papá", relató.

A pesar de ello, la joven dejó claro que sus padres eran presentes con ella y su hermano, pues a pesar de ser personalidades cotizadas y ocupadas, cuando estaban con ellos, les ponían la atención necesaria.

"Como que me acuerdo que mucho tiempo estaban como mis primos en mi casa, que había mucha gente, recuerdo que siempre estaban como ahí, mi hermano y yo estábamos en la sala, mis papás estaban ahí, como muy juntitos todos”, recordó-

Incluso asegura que cuando era niña, todos dormían juntos: “Desde que tengo memoria en general recuerdo que dormíamos todos juntos en la misma cama, horrible”, contó Lucerito Mijares, entre risas.