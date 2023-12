Lucero explota contra la prensa por las preguntas que le hacen a su hija sobre José Ron

Lucero salió a defender a su hija Lucerito Mijares de la prensa del chisme, pues explotó en contra de los periodistas que le hicieron preguntas inadecuadas a la joven respecto a José Ron, famoso que ha sido vinculado sentimentalmente con su mamá.

Cabe recordar que hace un par de semanas, la prensa interceptó a Lucerito y le preguntaron sobre José Ron: "Lo amamos, guapísimo y es súper lindo. Creo que sean pareja no está planeado, pero nadie se puede perder El Gallo de Oro”, dijo.

Ante ello, emitieron la pregunta que desató la furia de su mamá: "¿Lo ves como padrastro?", ante lo cual ella replicó: "Está guapísimo, pero creo que todavía no. Si se da, yo más que feliz".

Ahora, su mamá Lucero aprovechó su cuenta de Twitter para despotricar en contra de la prensa por andarle preguntando sus intimidades a su hija, lo hizo reposteando el video con la respuesta que dio José Ron a varios periodistas que lo cuestionaron sobre la aprobación que hizo Lucerito Mijares de un romance entre él y su mamá.

"Me dio mucha risa, le agradezco que diga que soy guapo. Yo a su mamá la adoro, la respeto, hay una amistad hermosa. Me da gusto que la química haya pasado la pantalla, pero la adoro, la respeto mucho, pero no hay nada", dijo el actor.

Ante ello, Lucero dijo que la prensa sólo hace preguntas randoms e inadecuadas: : "Gran respuesta como siempre del gran José Ron. Es que esas preguntas me parecen fuera de contexto. Dejan a Lucerito sin mucha oportunidad de contestar algo interesante".

"Le preguntaron a Lucerito: ¿Te gustaría José Ron para padrastro? Y ella simplemente dijo que es muy guapo. Creo que lo que está mal desde el primer momento es la pregunta y la ilógica suposición que deja a su mamá (que soy yo) en un plano complicado", añadió.

"¿Por qué preguntarían eso si no tenemos un romance? Si jamás hemos expresado algo más allá de la amistad que nos une, nos respetamos, no nos han visto juntos en lugares privados", explotó.

Finalmente, Lucero dijo que no entiende "las preguntas inadecuadas que llevan a respuestas en son de broma por parte de una joven amable en las entrevistas y que es tomada por sorpresa".