Los papás de Lucerito Mijares se besan y ella habla de una posible reconciliación: 'más que amigos'

Lucero y Manuel Mijares están despertando rumores de su posible reconciliación y que quizás podrían volver a ser pareja, luego de que ambos famosos se plantaron un tremendo beso a mitad de un espectáculo, cosa por la que incluso su hija Lucerito Mijares salió a hablar para compartir todo lo que sabe respecto al futuro de la relación de sus papás.

Lucero y Manuel Mijares tienen más de 10 años divorciados, pero se llevan muy bien principalmente para darle un buen ejemplo a Lucerito. La cantante recientemente se separó de su novio empresario, lo cual sería una señal que desea volver con su ex y padre de su hija.

Lucerito Mijaresy sus papás Especial

Tras el beso entre los famosos que está dando mucho de qué hablar, Lucerito Mijares ofreció una plática con la prensa en la que inició fuerte sobre la posibilidad de su reconciliación: "son más que amigos".

Tras ello, la joven actriz que debutó en el teatro con la obra “El mago” afirmó que sus progenitores tienen una muy buena relación y que aprovechan ese cariño y esa llama aparentemente no extinta para hacer show sobre el escenario, dándose cosas como besos y hacer coqueteos.

"La verdad es que se llevan súper bien, son súper amigos, y creo que justamente han tenido esta dinámica que tienen los shows que a la gente les encanta como si, entre comillas, un poco siguieran juntos, pero nada, son más que amigos, siempre amigos, y obviamente en las giras siempre harán lo que le llame la atención a la gente”, pronunció Lucerito.

No obstante, la joven afirmó que sería incómodo para ella que sus padres volvieran a ser pareja y amantes:

“A caray, pues… estaría medio raro, porque se separaron ya hace 10 años por ahí, yo era bien chiquita, entonces como que no me acuerdo mucho de verlos juntos, entonces la verdad sería bastante raro para mí, pero ahora sí que su decisión”, compartió.

“La verdad justamente, te repito, yo era muy chiquita, entonces como que no me acuerdo mucho, y obviamente tiene que ver muchísimo con los papás, porque en nuestro caso, en el de mi hermano y yo, pues nunca vimos discusiones o cosas raras entre mis papás, que obviamente las hay, porque en todas las parejas las hay, pero afortunadamente no nos tocó”, concluyó Lucerito Mijares.