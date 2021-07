¿Luis Miguel quiere volver con Alejandra Ávalos? La actriz asegura que él la contactó

La actriz y cantante Alejandra Ávalos contó que recibió un extraño mensaje en el que una persona le dice que Luis Miguel la está buscando.

Alejandra Ávalos ofreció una entrevista para el programa Sale El Sol y ahí habló sobre el extraño mensaje que recibió de un número desconocido diciendo que Luis Miguel quería hablar con ella.

“Yo tengo una línea telefónica que está abierta al público, es una línea telefónica de un celular, que es este celular con el que yo contesto las llamadas a veces, los recados, todo lo que tenga que ver con el WhatsApp y de repente surge un mensaje por parte de una persona que no tengo yo en la agenda y me pone 'me dice Luis Miguel que soñó con usted y quiere que le dé un mensaje'”, contó la también cantante.

Alejandra Ávalos contó que ella le envió un mensaje de voz a la persona que le envió el mensaje y ella le dijo que Luis Miguel tenía el número personal de la cantante, a lo que la persona respondió que fue él mismo quien le dio el teléfono. “Yo le contesto a través de un mensaje de voz 'oye, dime ¿quién eres?, dame tu nombre y también por favor dime ¿qué Luis Miguel?', y me contesta 'Luis Miguel Gallego Basteri'", señaló la actriz. Te puede interesar Luis Miguel: ¿Alejandro Basteri prepara nueva serie para contar su versión de la historia? Alejandra Ávalos dijo que rastreó el número del que le enviaron el mensaje y se trata de un teléfono de Miami. La actriz reveló que aún no se ha puesto en contacto el supuesto Luis Miguel y que de ser una broma ella conoce perfectamente la voz del intérprete de “La incondicional”. Así fue el romance de Luis Miguel con Alejandra Ávalos La actriz ha contado en varias ocasiones cómo fue que Luis Miguel la quiso conquistar y ella no se dejó. Contó que El Sol la llamó por teléfono para invitarla a cenar con “gente importante de la radio en México”. Ella aceptó ante la insistencia del cantante, sin embargo, él tenía intenciones de romance, incluso dijo que se besaron, pero ella lo quería tener como amigo para toda la vida y no como un amor pasajero. La actriz reveló que El Sol le dedicó la canción de “Tengo todo excepto a ti”, en el año de 1990, pues asegura que el compositor del tema la hizo especialmente para Luis Miguel basada en su historia de amor con ella.