Luis Miguel rompe el silencio por primera vez tras final de la serie

El cantante Luis Miguel rompió el silencio por primera vez tras el estreno de la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie.

El Sol publicó un corto y contundente mensaje en su cuenta de Twitter: "La Serie de Netflix es Ficción. No es 100% Verdad. Basada en Hechos Reales".

Tuit de Luis Miguel Foto: Especial

Con esto Luis Miguel dio a entender que no debe creer en todo lo que se plasmó en la serie además serviría como respuesta a aquellas personalidades a las que se hizo referencia en el programa.

Usuarios dividen opiniones con mensaje de Luis Miguel

El tuit de El Sol sobre Luis Miguel, la serie dividió la opinión de los usuarios de Internet, ya que sus fans aseguraron que no tenía que hacer la aclaración y se comparecieron de lo que vivió el cantante durante su carrera musical.

Mientras que el resto de los usuarios se enojaron y le cuestionaron las razones por las que decidió hacer la serie, momentos que se retrataba detalladamente durante el programa de Netflix.

"Entonces para que sacaron una serie en donde Luis Miguel en un principio para un comercial de netflix dijo “versiones hay muchas, verdad sólo hay una”, no hubieran sacado nada mejor! Solo empeoraron la imagen del sol! A mi solo me importa su música!" Y "Eres un ser humano hermoso, que no mereció vivir tantas traiciones y tanto dolor. Te quiero con toda mi alma" fueron algunos los comentarios de redes sociales.