Lyn May asegura que JLo y Madonna ¡Le copian sus vestuarios!

Lyn May vuelve a ser el centro de conversación, pues la vedette aseguró que las divas de la música JLo y Madonna le copian sus vestuarios, por lo que les pidió ser originales.

Así lo afirmó Lyn May en el foro de “Sale el Sol”, en el que promocionó su próximo show erótico y dijo que muchas grandes estrellas le copian sus outfits.

“Todo me copian a mí, que piensen y que se hagan un vestuario original. Todas me han copiado, hasta Madonna… Jennifer López tiene todos mis mallones que me ha hecho Mitzi… porque Mitzi también le hace la ropa a ella”, dijo.

Lyn May prepara show erótico

Lyn May aseguró que regresará a los escenarios con un espectáculo erótico “muy atrevido, para mayores de 18 años, tiene mucho erotismo”.

Aseguró que el show se estrenará en septiembre y que tendrá “chicas que van con pezoneras… y yo sin pezoneras”.