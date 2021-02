Lyn May confiesa que desenterró a su esposo muerto (VIDEO)

La famosa vedette Lyn May ofreció una entrevista en la que dio unas perturbadoras declaraciones sobre su fallecido esposo el empresario restaurantero Antonio Chi-Xuo.

Lyn May platicó con el periodista Gustavo Adolfo Infante y le contó que Antonio Chi-Xuo fue el gran amor de su vida y con quien duró 25 años casada, por lo que su muerte le causó un dolor muy grande.

te puede interesar Así era Lyn May antes del tratamiento que le transformó la cara (FOTOS)

La vedette confesó que tras el fallecimiento de su esposo no pudo lidiar con el dolor y lo desenterró para llevárselo a su casa y acostar el cuerpo en la cama.

“Si, lo desenterré, dormía con él, lo tenía siempre en mi cama. Mi mamá peleaba todos los días conmigo porque decía: no lo vas a dejar descansar. Y nos peleábamos todos los días porque yo no lo soltaba”, contó Lyn May.

La bailarina señaló que después de un tiempo su mamá logró convencerla de que tenía superar la muerte de su esposo.

te puede interesar Lyn May quiere iniciar el 2020 con nuevo rostro; se hará 2 cirugías (VIDEO)

Lyn May señaló que Antonio fue el único hombre con el que se casó por la iglesia y al que más amó. “Le pediría a la vida, a la naturaleza, a lo que exista a Dios, que me lo vuelva a dar. Fue el hombre más bueno del mundo para mí y mi familia”, señaló la vedette.

Lyn May recuerda a los hombres de su vida

Lyn May recordó que a lo largo de su vida a tenido suerte para atraer a hombres buenos, excepto el primero con quien tuvo una relación tormentosa.

También recordó que tuvo amoríos con algunos de los hombres más famosos del cine de oro mexicano como fue Tintan y “El Loco Valdés”, así como otros artistas como Manolo Muñoz y Guillermo Calderón.