¿Maite Perroni está embarazada? La actriz responde y pone fin a los rumores

Los rumores sobre que Maite Perroni está embarazada resurgieron, luego de que una revista publicara que la actriz estaría esperando a su primer hijo, junto a su novio Andrés Tovar.

Sin embargo, la actriz decidió romper el silencio y reveló si realmente está embarazada o no. Fue la oficina de relaciones públicas de Maite Perroni la que aclaró los rumores.

“Es totalmente falso”, dijo la publirrelacionista de Maite Perroni en una entrevista con la revista Quién.

Desde unos meses Maite Perroni desató los rumores de embarazo cuando asistió a la boda de la actriz Marimar Vega, ya que en las fotografías lucía un vientre abultado, el cual trató de ocultarse mientras se tomaban las imágenes.

Maite Perroni sí quiere ser mamá

La actriz Maite Perroni declaró hace tiempo en una entrevista para el programa Hoy que sí quiere ser mamá e incluso quiere tener gemelos.

"Sí, obvio (me encantaría tener hijos). Si te soy sincera me gustarían dos de un jalón y ya. Me encantaría tener gemelos, cuates o mellizos, pero dos de jalón y listo", dijo la actriz en aquella ocasión.

Pero por ahora Maite Perroni está enfocada en su carrera con el proyecto de Triada de Netflix y en el estreno de dos películas: Sin ti no puedo y La octava Cláusula.

KR