Maite Perroni celebra el cumpleaños de Andrés Tovar con pasión y besos (VIDEO)

Maite Perroni acaba de despertar una vez más la furia de Claudia Martín, pues la actriz celebró el cumpleaños de su nuevo novio Andrés Tovar con una fiesta repleta de pasión, romance y besos.

Andrés Tovar cumplió 41 años y lo celebró rodeado de sus amigos, familiares y su amada Maite Perroni, quien durante la fiesta dejó claro que el productor es suyo y que lo tiene bajo su hechizo de amor.

A través de videos que se compartieron en redes, se puede apreciar que la fiesta de Andrés Tovar se realizó en un jardín, y que él en todo momento estuvo pegado a su pareja.

“Gracias a mi novia que me hizo el mejor cumpleaños de mi vida”, expresó el famoso en uno de los clips, en agradecimiento a Maite Perroni.

Otro invitado captó a la pareja mientras estaba sentada, escuchando y disfrutando la canción “Sabes una cosa interpretada” por mariachi. Tras ello, se dieron un empalagoso beso en la mejilla.

“¡El mejor cumpleaños de mi vida! Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos, los abrazo fuerte y bendigo. —Tienes 41?— No, ya no tengo esos cuarenta y uno, esos ya los viví, me quedan los que me resten por delante y los voy a disfrutar al máximo contigo Maite Perroni”, escribió Andrés Tocar en su Instagram junto a una foto en la que se come a besos a Maite Perroni.

