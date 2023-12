Maluma y Ellie Goulding se suman al cartel de la Feria Estatal de León 2024 ¿Cuánto cuesta la Zona Cero?

El pasado 12 de diciembre, se dio a conocer el cartel de la Feria Estatal de León 2024, la cual sorprendió al público al contar con un cartel lleno de artistas adorados por el público mexicano y músicos que a lo largo de los recientes años, han sido figuras centrales de la música a nivel mundial. Sin embargo, el festival guanajuatense prometía una sorpresa que finalmente ha revelado.

A través de un corto video, publicado a través de las redes de la Feria de León, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anuncia junto a la alcaldesa de la localidad, Alejandra Gutiérrez Campos, la participación de los dos artistas de talla internacional; por una parte, Ellie Goulding llegará al Foro Mazda el 12 de enero para interpretar temas como "Love Me Like You Do" o "Burn" , mientras que Maluma inaugurará el mes del amor con su presentación en el mismo recinto el 1 de febrero.

En el cartel revelado anteriormente, encontramos nombres como Nicki Nicole, Jason Derulo, Lasso y Kings of Leon; así como a Los Tigres del Norte o Espinoza Paz, en un tono más nacional de la música.

Lo prometido es deuda…

Y las sorpresas en la Feria familiar más importante de México no paran… Maluma y Ellie Goulding llegan al Foro Mazda de la Feria Estatal de León.

Una cartelera internacional nunca antes vista. #FEL24 #DondeLaGRANDEZANosUne pic.twitter.com/4LGvdHIsv2 — Feria de León (@FeriaDeLeon) December 15, 2023

¿Hay que pagar para ver a Maluma y Ellie Goulding en la Feria Estatal de León?

Los conciertos serán de acceso gratuito; sin embargo, habrá la opción de adquirir un lugar preferente en el recinto gracias a los boletos Línea Cero, con los cuales será garantizada tu entrada al lugar después de comprar un asiento mucho más cerca de tus artistas favoritos.

El Foro Mazda tiene una capacidad de 20 mil personas y el 85 por ciento se destinará a los accesos gratuitos, mientras que 3 mil boletos pertenecerán a la Línea Cero y se podrán adquirir a partir del próximo martes 19 de diciembre en su sitio web desde Ticket One. Cabe destacar que los únicos medios oficiales para comprar accesos son la Feria Estatal y la boletera, por lo cual hay que cuidar no caer en estafas de terceros. Los boletos a la venta van desde los 300 hasta los 3 mil 200 pesos, según el artista