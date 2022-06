Maluma seduce a México con su energía musical

Maluma regaló una noche de amor, baile y música a sus fans más queridos, ayer en el Palacio de los Deportes. Como en casa, ya que aseguró que se siente mexicano, consintió con una versión acústica de uno de sus temas, bajó a abrazar a una fan, una más subió al escenario y hasta selfie se tomó en esta velada

El concierto inició a las 21:20, con un video de su trayectoria, y luces y fuegos artificiales que fueron el preámbulo para verlo subir al escenario. Desde las primeras tonadas de “Hawái” los gritos resonaron en Domo de Cobre.

El astro colombiano, ayer en su concierto. Foto: Álvaro Paulin, La Razón

Maluma comenzó a cantar, pero gran parte del inicio del éxito fue entonado a todo pulmón por sus fans, por lo que hizo una pausa para disfrutar del cariño y aplausos: les mandaba abrazos, sonreía y alzaba los brazos en señal de triunfo al reunirse de nuevo con sus seguidores de la CDMX, lugar que tiene un espacio especial en su corazón.

Después de gozar del cariño de sus fans continuó cantando “Hawái”, a la cual le siguió “Corazón”.

“Es increíble estar de regreso, gracias por tanto cariño. México definitivamente es mi segundo hogar, mi carrera también inició en México”, expresó antes de interpretar su éxito “11PM”.

Con el ambiente a tope, Maluma deleitó con “HP” y derrochó sensualidad moviéndose “pegadito” con sus bailarinas. Después llegó el momento para cantar a todo pulmón “Amigos con derechos”, en estas épocas de “amores líquidos”.

Tras entonar “Cositas de USA”, presentó lo más nuevo de su disco The love & sex tape, sus fans le demostraron su fidelidad al cantar y bailar “Mojando asientos”.

Tras un breve descanso, Maluma regresó para cantar en acústico. Un piano blanco se colocó en el centro de la tarima y el colombiano, recargado en el instrumento, agrdeció a sus fans su presencia.

“¡Qué momento tan cabrón!, gracias por escuchar mi música, gracias por ese amor incondicional, aquí no hay espacio para energía negativa, en los conciertos de Papi Juancho sólo se respira amor, son los mejores fanáticos de este puto mundo” expresó.

“Me siento mexicano, soy colombiano, no lo cambio por nada del mundo, pero siempre que estoy en México me siento como en mi casa, por eso me quité los zapatos, para estar como en mi sala”, agregó.

Posteriormente interpretó “ADMV” en acústico, regalando el momento romántico de la noche: caían pétalos de rosas en el escenario y pidió iluminar la velada con las luces de los celulares.

El ambiente festivo volvió con “Borro cassette”. Una joven que llevó un cartel con una fotografía en la que le decía que era la novia real de Maluma se ganó subir al escenario a abrazar al cantante. A otra le regaló un abrazo y una selfie con ella.

Para rendir homenaje a Vicente Fernández, el colombiano cantó “El Rey” y con eso dejó claró que tiene el ADN mexicano.

Al cierre de esta edición se esperaba que cantara temas como “Sobrio” y “Chantaje”.

