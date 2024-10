Maná deleita con romanctisimo y carcajadas en su concierto del Auditorio Nacional

Con una intro psicodélica, sobre la cual se ahogaban los gritos de 9 mil 600 fans, Maná arrancó su esperado primer concierto en el Auditorio Nacional, el cual estuvo desbordante de emociones, euforia, anécdotas personales divertidas y rock con sabor a Guadalajara, combinación que estremeció a toda la fanaticada romántica.

Fher inició el espectáculo cantando la simp "Manda una señal", la cual fue seguida por "De pies a cabeza", tema que fue cantado por Fher mientras adaptaba la letra para sus seguidores chilangos, los persignaba y se echaba unos pasos de skato al frente del escenario, teniendo cuidado de no caerse y generar otro video viral.

“Muy buenas noches Ciudad de México, que gusto estar nuevamente en el corazón de nuestro país que tanto amamos, y que somos tan orgullosos de llevar el corazón mexicano a todos lados. Vamos a venir más seguido, los habíamos extrañado un montón y vamos a disfrutar esto de poca madre”, le dijo Fher completamente emocionado a sus fans antes de que Maná interpretara "Corazón espinado", en la cual Sergio Vallín replico a la perfección legendarios riffs de Carlos Santana, mientras Fher incluía parte de la letra de "La Boa".

Fher de Maná y su elefante Lulu Urdapilleta / OCESA

Fher reconoció que andaba malo de la garganta por los cambios de temperatura y los viajes de Maná por lo que le agradeció a los fans que coreaban las canciones con él: “Quiero agradecerle a toda la banda que me ayuda a cantar… hijo de puta, me lastime la cuerdas, me tuvieron que meter dos pinchazos en la nalga... Así es el rock ‘n roll”.

El romanticismo mutó a tristeza con la dolida e infiel "Labios compartidos" y la melancolía aumentó cuando comenzó a sonar "Dónde jugarán los niños". Antes de interpretarla, Fher pronunció un mensaje en contra de los estragos que el sistema capitalista voraz ha hecho en el medio ambiente y la nula acción de los gobiernos latinoamericanos ante ello.

“Esta la escribí cuando todavía no tenía hijos, pero veía hacia donde se dirigía este planeta, este capitalismo y consumismo que ha maltratado a nuestra madre Tierra. Nuestros han hecho ta poco para remediarlo... hay que actuar localmente y pensar global", señaló el vocalista mientras se iluminaba una enorme escultura de un elefante que metieron al escenario.

Alex González destrozando la bataca Lulu Urdapilleta / OCESA

El show de Maná continúo con "Bendita la luz", "Como quisiera" y antes de cantar “Mariposa traicionera”, Fher habló acerca de sus caídas virales y reveló de quién fue la culpa de que sus “lomazos” sean unos de los memes más queridos de los fans: uno de los integrantes de su equipo de producción.

“El inge nos deja sim luz, ¡nos vamos a dar otro putazo!... Cómo la otra ves… una mamada: estábamos en República Dominicana, no había chupado y ese día el Coco… este wey (señalándolo) andaba con una vieja poniéndose pedo y no puso la cinta con la que marcan dónde están los cables… Y ahí tienen a su pendejo: caí dos metros y medio, la neta si caí de lomazo, pero me levanté como si nada, un poquito sofocado, pero le seguí ,esa noche hasta de fiesta nos fuimos”, narró.

Al interpretar “Mariposa traicionera”, El vocalista contó que la escribió inspirada en una mujer que la engañó: “esta canción tiene una historia muy loca, de una ex que me puso el cuerno en Guadalajara... Y ahora les dices algo a las mujeres y se ponen cabronas… Va para todas las mujercitas cachondas y coquetas de la ciudad”, señaló.

El show continúo demasiada energía y esencia con "Se me olvidó otra vez", "Oye mi amor" y un solo de 10 minutos de batería cortesía del master Alex González, quien se puso a hacer trucos con los palillos y a tocar de espaldas.

Maná en el Auditorio Nacional Especial

Fher regresó al escenario para poner bohemia la noche con "te solté la rienda", “Te lloré todo un río” y a recodar a los padres ausentes con “El Reloj cucú”. Aunque el vocalista volvió a decir que andaba malo de la garganta, celebró a sus fans por cantar a todo pulmón y los nombró el “5to Maná”, además de que se echó un fondo para aplacar el picor: “El doctor me dijo: no puedes chupar, eh, pero yo le dije: esto es rock ‘n roll, maestro”.

Maná deleitó a sus fans cerrando su concierto con la romántica “Eres mi religión”, “Me vale”, la emblemática “Muelle de San Blas”, “Clavado en un bar” y la épica “Rayando el sol”.