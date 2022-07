Manelyk González dice que extraña a Carlos Speitzer ¿está enamorada de él?

Manelyk González causó polémica al abandonar súbitamente “Las estrellas bailan en Hoy”, argumentando que tenía mejores cosas que hacer en Europa; no obstante, tal paree ser que la famosa se está arrepintiendo, pues confesó que extraña a Carlos Speitzer, su pareja en el programa.

Cabe recordar que la interacción entre Carlos Speitzer y Manelyk en el concurso fue muy diversa, pues no dudaron en demostrarse su enojo y también aprovecharon para besarse apasionadamente frente a todos.

Ahora, a través de su Instagram Manelyk González subió una foto en la que aseguró que no sólo extraña bailar, ensayar y despertarse temprano, sino que también echa de menos “al Bobis”, como le decía al hermano no tan famoso de Alejandro Speitzer.

El mensaje de Manelyk Especial

Y todo apunta a que el sentimiento es mutuo, pues Oscar Medellín, el compañero de Carlos en “Las estrellas bailan en Hoy”, le afirmó a Manelyk que el actor también la extraña y que ya tiene a todos harto de decirlo.

“Ya me tiene loco @carlos_speitzer todo el día dice que te extraña y llora por ti”, escribió Oscar Medellín en la foto de Manelyk.