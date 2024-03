Mar de Regil da sus tips para 'ahorrar' y su papá la manda a terapia | VIDEO

Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, volvió a causar polémica porque publicó un video en el que el que le explica a su papá cuál es su método para ahorrar dinero y él la mandó a terapia, por lo que los usuarios de Internet aplaudieron al señor por su paciencia.

Todo sucedió porque en la grabación Mar de Regil le explicó a su papá cómo le hacía para ahorrar, mientras Fernando Schoenwald, esposo de Bárbara de Regil y papá adoptivo de su hija reaccionaba a los comentarios de la joven influencer.

“Lo que gasto en general en shopping no es un gasto, es una inversión en mí porque me hace sentir bien, genuinamente internamente, es menos gasto que la terapia. Si pago con tarjeta no es pago pago, porque como no se siente el dinero no pega tanto. Si voy con una amiga y yo le invito un café y luego ella me invita uno, me regresó mi dinero básicamente”, explicó la hija de Bárbara de Regil.

Efectivamente, como dice el papá al final, necesitas terapia, escuincla pendeja..

pic.twitter.com/CiCuhPwav2 — Nankurunaisa (@arcadnium) March 24, 2024

Mientras que Fernando Schoenwald se mantenía serio con una expresión en la que dejaba ver que no estaba de acuerdo con los comentarios de su hija adoptiva y le respondió: “El afectado siempre soy yo”, a lo que la influencer solo comenzó a reírse.

Al final del video Mar de Regil le dijo a su papá que si gastaba en dólares tampoco se sentía que desembolsó dinero, por lo que Fernando Schoenwald acabó el video diciéndole: “Yo creo que lo que necesitas es la terapia”.

Critican a Mar de Regil por su lógica para las finanzas

Los usuarios de Internet no dudaron en reaccionar al video de Mar de Regil con su papá y todos hablaron de la actitud de él.

“El señor debería de cancelarle la tarjeta. Faltaba más. Con esa ‘pericia" para la "economía’", “Urgente esa terapia”, “El papá todo el vídeo como pasó que pudo tener una hija así de güey”, “El padre por dentro se parte, pensando el día que ella haga su vida, y eso mismo le diga a su pareja”, "El Papá: me la estoy pasando bien raro", “Necesito clases de paciencia por parte de su papá", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.