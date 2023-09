Mar de Regil presume foto en el Metro de Nueva York y la agente se burla: 'ni topas el de CDMX'

Mar de Regil, la hija detestada de Bárbara de Regil, fue criticada por todo el pueblo de México, pues presumió que viajó en el Metro de Nueva York, cuando aseguran que ni por error se ha subido al de la CDMX.

Esto se suma a sus polémicas de su debut como diseñadora en la Fashion Week de Nueva York y al de sus horripilantes pinturas feas y con costos de más de 10 mil pesos mexicanos.

Mar de Regil, hija de la también detestada actriz de “Rosario Tijeras” compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que se dejó ver bien humilde a bordo del Metro de Nueva York, ciudad que muchos ponen como lo más top de lo cosmopolita, pero que en realidad está más tercermundista que toda Latinoamérica unida.

Por si fuera poco, Mar de Regil acompañó sus fotos con una serie de indirectas que en realidad a nadie le importan, porque no la consideran relevante, pese a que su madre Bárbara busque meterla hasta en la sopa.

Y es que acompañó las imágenes con la frase “Your opinion y not my reality”, que en español significa “Tu opinión no es mi realidad”.

Esto desató una avalancha de burlas por parte de los fans, quienes le recordaron que ni conoce el Metro de la CDMX, por lo que debería dejar de ser una inventada.

“Ridícula, si el metro de NY es más inseguro incluso que el de la Ciudad de México”, “Tu realidad está muy disociada”, “Súbete al metro de Ciudad de México también”, “En la línea Rosa rumbo a Tacubaya”, “se imaginan a su mamá tomándole fotos en el metro” y "Cuando te das cuenta que tu ropa y cuadros están bien culer*s", le señalaron.