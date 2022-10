Mariana Echeverría y Moisés Muñoz abandonan "Las estrellas bailan en Hoy" ¿por pleitos?

Mariana Echeverría y Moisés Muñoz están sumidos en la polémica, pues renunciaron a “Las estrellas bailan en Hoy” y sustificaron sus accioenes que decepcionaron a su público.

"Estábamos claros que no íbamos a estar toda la competencia", pronunció Mariana Echeverría durante el programa al anunciar que abandonaba el show.

Por si fuera poco, Mariana Echeverría y Moisés Muñoz revelaron que no se juntaron ni un solo día para ensayar, pues no pudieron darse un espacio para cumplir con sus obligaciones contractuales con el show.

"Nuestros horarios de chamba y personales no cuadraban, buscábamos horarios y el día a veces no da, no pudimos. No quiero que sea justificación. Vine a pedir una disculpa. Mis compañeros no merecen que nosotros sigamos mientras no estamos dando el 100%", justificó la famosa.

Completamente en vivo @marianaecheve y @MoyMu23 ofrecen una disculpa a los jueces y al público por no tener su coreografía montada ¡Pues no ensayaron! #LasEstrellasBailanEnHoy #CampeondeCampeones pic.twitter.com/x2EnNE8n2q — Programa Hoy (@programa_hoy) October 21, 2022

Asimismo, Moisés Muñoz confesó que no se entendían como pareja: “ella estaba muy acostumbrada a un estilo con Lambda, no encontramos esa sinergia que necesitamos como pareja para funcionar. Ni siquiera tuvimos el tiempo para demostrar algo que fuera digno, no queríamos presentar algo que le faltara el respeto al público y a los jueces".

Queda esperar si Mariana Echeverría y Moisés Muñoz volverán a ser invitados a “Las estrellas bailan en Hoy”, lo cual muchos fans ponen en duda.