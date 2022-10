Manelyk González deja plantado a Potro en Las Estrellas Bailan en Hoy: "¿Quién va el primer día?" (VIDEO)

Manelyk González y Potro son una de las parejas estelares de Las Estrellas Bailan en Hoy y este jueves hicieron su debut en el programa.

La llamada “Pareja escándalo” llegó al escenario de Las Estrellas Bailan en Hoy vestidos de azul para hacer su sensual presentación, sin embargo, se dio a conocer que en los ensayos Manelyk González dejó plantado a Potro y luego él le hizo lo mismo a ella.

En los ensayos se pudo ver que el primer día Potro se quedó esperando a Manelyk para practicar su coreografía, Luis Caballero dijo que le haría una advertencia a Mane sobre su compromiso de ser los mejores de la temporada.

“Primer día de escuela y no viene, pues si pinta bien esto, la voy a tener que amenazar de que no se puede ir a ningún lugar, se tiene que poner la playera del compromiso. Yo no soy Carlos (Speitzer) a mí se me respeta”, tenemos todo para ganar y que no llegue el primer día”, dijo Luis Caballero “Potro”.

Potro se venga y deja plantada a Manelyk González en Las Estrellas Bailan en Hoy

Sin embargo, el exintegrante de Acapulco Shore señaló que la iba a perdonar porque es una gran amiga para él, pero él tomó venganza y se la regresó a Manelyk y al segundo día de ensayo no llegó él.

“¿Qué looser va el primer día de clases? No aguanta nada. Brilla por su ausencia, pero no importa, lo perdono”, dijo Manelyk González.

Finalmente, lograron verse para ensayar y montar su sensual coreografía de bachata que gustó a los jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy, excepto a Ema Pulido, quien le puso 6 de calificación, después de su presentación.