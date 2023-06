Mariazel se desmaya y la hospitalizan de emergencia: 'La vacación se volvió una pesadilla'

Mariazel desató preocupación entre la gente que la sigue, pues se desmayó y fue hospitalizada de emergencia, convirtiendo así sus vacaciones en un infierno sin igual.

Mariazel estaba con su familia en Veracruz, lugar en el que fueron a comer camarones a un restaurante.

La famosa no tiene ni la más remota idea de qué fue lo que pasó, pues ella y su hija comieron de lo mismo, pero sólo ella le hizo mal, al grado de que fue hospitalizada a causa de una severa deshidratación.

"Story time de cómo nuestra mini vacación se convirtió en pesadilla. Estoy en la Riviera veracruzana. Vengo a trabajar al Carnaval del Azúcar, en teoría voy a desfilar, espero estar recuperada”, inició Mariazel en su relato.

“Llegamos dos días antes para conocer, no conocíamos. Ayer todo estaba bien, pedí unos camarones que me encantan, ella pidió los mismos. Afortunadamente está perfecta", agregó.

"No había pasado ni una hora y ya tenía todos los síntomas. Estaba mareada, con nauseas, vómito, no salía del baño. Me empecé a hinchar toda en los ojos. Una señora del hotel me dio un antihistamínico. No me hizo efecto, me fui a la habitación, traté de relajarme. Nada, cada vez estaba peor", remarcó Mariazel.

"Pedí un médico, pero me dijeron que tardaría poquito, me empecé a deshidratar, ya habían pasado muchas horas y me desvanecí. Llamaron a una ambulancia, y hubo una familia que se portaron divinos, no nos dejaron, se subieron a la ambulancia, estuvieron en urgencias. Estuve varias horas, salí en la madrugada, me estabilizaron ahí y me dieron de alta", finalizó en su relato Mariazel, dejando claro que sobrevivió.