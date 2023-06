Marie Claire Harp habla de la transmisión que hizo en funeral de Julián Figueroa: 'nadie me obligó'

La conductora Marie Claire Harp, quién es novia de José Manuel Figueroa habló en “La casa de los famosos México” respecto a la transmisión en vivo que hizo en el funeral de Julián Figueroa, hecho polémico por el cual fue funada por todos.

Marie Claire Harp le aseguró a sus compañeros del reality que la gente malinterpretó sus intenciones:

Salvemos a Marie Claire solo por este video pic.twitter.com/kZEXkXWBfw — 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈 Os 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈 (@oswaldomujica) June 8, 2023

“La gente lo mal interpretó todo. A Julián yo lo conocí antes de conocer a José Manuel, muchísimo antes. Estaba toda la prensa encima, era muy complicado porque me decían: ‘A ver, una entrevista Marie Claire’, ¿Cómo yo doy una entrevista? Yo no tengo derecho a dar una entrevista”, dijo.

Tras ello agregó que le pidió a José Manuel que diera una declaración a la prensa y señaló que no se fue del funeral porque si lo hacía ya no iba a poder apoyar emocionalmente a su pareja.

“Entonces, eran dos y media de la tarde, y yo me tenía que ir, pero sabía que si me iba yo no podría regresar y José Manuel estaba muy mal. Él no lo expresa pero estaba super desencajado porque él había hablado con Julián unos días antes. Lo que pasó fue que dije: ‘Voy a hacer un enlace afuera’”, apuntó Marie Claire Harp.

Fue por ello que decidió hacer un enlace afuera de la casa de Julián Figueroa durante un programa especial que se transmitía en su memoria… cosa que se vio muy mal ente los fans.

"Mucha gente piensa que me obligaron, pero no, yo le dije a mi productor. Le dije a mi productor: ‘Oye, me voy a enlazar desde aquí y voy a comentar lo que yo estoy viviendo, lo que estoy pasando’", afirmó.

Finalmente, Marie Claire Harp comentó que se disculpó con Maribel Guardia y su familia, y que al analizar mejor la situación considera que no debió de haber hecho ese enlace.