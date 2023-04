VIDEO | Imelda Garza relata cómo encontró el cuerpo de su esposo Julián Figueroa: "Tenía la boca morada"

Imelda Garza Tuñón, esposa de Julián Figueroa, relató detalladamente cómo es que encontró el cuerpo del cantante sin vida.

Imelda Garza Tuñón es sobrina de Addis Tuñón, periodista del programa De Primera Mano, y fue a ella a quien la viuda de Julián Figueroa le contó todo lo que pasó el día que murió el hijo de Maribel Guardia.

En una conversación por llamada telefónica, entre Addis Tuñón e Imelda Tuñón, la esposa de Julián Figueroa señaló que no le gusta que le digan que es la viuda, porque es muy fuerte para ella ese término.

Imelda Garza contó cómo encontró el cuerpo de su esposo Julián Figueroa

Imelda Garza le contó a la periodista que Julián Figueroa no había dormido en varios días, debido a que estaba triste porque el pasado 8 de abril Joan Sebastian habría cumplido 72 años.

“Julián estuvo con nosotros viendo series, estábamos juntos, en la tarde se sentía muy mal porque no había dormido tres días, estaba muy deprimido por lo de su papá, porque el ocho había sido su cumpleaños”, contó Imelda garza.

“El domingo estábamos todos juntos como a las 6 de la tarde, me dijo: ‘sabes qué, me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito’. A mí se me hizo raro que no subiera, porque el siempre subía a dormir, ya no subió a dormir y entonces le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí, vi que estaba como dormido”, relató Imelda garza.

Estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente, solo que lo toqué de la pierna para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, entonces prendí la luz, y vi que tenía la boca morada Imelda Garza, esposa de Julián Figueroa

Ella mencionó que le llamó por teléfono a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, y señaló que le avisó que iba a pedir ayuda a emergencias, pero Marco le pidió que revisara que Julián Figueroa estaba respirando, sin embargo, ella decidió hablar al 911 porque estaba nerviosa y no sabía distinguir si su esposo respiraba o le latía el corazón.

“Llegaron los paramédicos y dijeron que al parecer ya tenía unas horas de que había fallecido”, contó la esposa de Julián Figueroa.