Martha Figueroa asegura que su hijo no es violador, la denuncia es "injuriosa", dice

Luego de que una joven denunciara en redes sociales a Alejandro Vaca, hijo de Martha Figueroa, de haber abusado de ella, la conductora aseguró que dichos señalamientos son falsos, “graves” e “injuriosos”.

La chica que denunció a Alejandro Vaca se identifica como Ana y fue el pasado 25 de enero cuando compartió su historia, mismo día en que Martha Figueroa, Andrea Legarreta y Arath dela Torre hicieron una serie de comentarios desafortunados respecto al caso de Nath Campos.

Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. https://t.co/JANB8yKw3H — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) January 25, 2021

“Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, esta vieja me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él”, detalló.

“Long story short. Salí con Alejandro Vaca Figueroa y sus amiguitos a una fiesta, llegando me ofrecieron 1 (un) vaso con alcohol, me lo tomé y lo siguiente que recuerdo es despertar afuera del edificio, sola tirada en la calle. Una señora me ayudó a llamarle a mis papás”, abundó.

Ante los señalamientos de Ana, Martha Figueroa aseguró que todos los hechos se basan en argumentos débiles.

“Alejandro no participó en los hechos de abuso que ella relata con argumentos débiles, Nunca estuvieron juntos en el departamento”, escribió en Instagram.

“Que esta persona haya decidido revivir una historia falsa del pasado de manera oportunista, —aprovechando el revuelo de mis, no bien recibidas opiniones en el programa ‘Hoy’— podría tener implicaciones legales por el daño moral que esta situación representa sobre todo a mi hijo, que, por la vaga acusación de abuso, ya fue etiquetado como ‘violador empedernido’ y yo como su cómplice”, abundó.

Asimismo, Figueroa afirmó que trata de tener empatía con las situaciones que actualmente confronta y que todos los días aprende a construirse de mejor manera. “Esto es un aprendizaje, sin duda”, finalizó.