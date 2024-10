Martha Figueroa confiesa que Cynthia Klitbo le da 'terror': 'Nunca me pelearía con ella'

Martha Figueroa acaba de confesar que le tiene un pavor inmensurable a Cynthia Kilito, actriz recordada en los últimos años por su relación con Rey Grupero y por participar en el reality “Secretos de Villanas”, el a lo largo de su carrera ella ha dado vida mujeres maquiavélicas. El miedo que la periodista le tiene a la famosa se debe a una peculiar razón.

Cabe destacar que en la tercera temporada de “Secretos de villanas” ocurrió una pelea muy tóxica entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata, lo cual al parecer fue suficiente para que Martha Figueroa cambiara su perspectiva respecto a la actriz.

Y es que en el programa “Con permiso” Martha Figueroa y Pepillo Origel hablaron sobre la pelea de las famosas, y llamó lo que más detascó de lo que puedo haber sido una charla de farándula intrascendente más fue que Figueroa señaló que le da “terror” Cynthia Klitbo.

“Nunca en la vida me quiero pelear”, señaló Figueroa, a lo que Pepillo le preguntó si en específico se refería a una discusión con Laura Zapata. No fue el caso porque la señora destacó que la pariente de Thalía “es mi amiga, tipaza”.

“Ay la Zapata yo también creía que era muy mi amiga y mira”, dijo Pepillo, remarcándole a su audiencia que no tiene buena relación con la actriz.

“No tengo problemas con Laura, no tengo de qué pelear”, agregó Martha Figueroa, para después soltar la bomba: "Klitbo me da terror, nunca me pelearía con ella".

“¿Es muy brava?”, cuestionó Origel, ante lo que replicó ella: “Sí, vela, es bravísima. Nunca me pelearía con ella”.

Pepillo justificó la actitud de Cynthia Klitbo durante su pelea con Laura Zapata: “También si están diciendo que borracha y todo... Antes di que no estuvo peor”. No obstante, Martha salió a defenderla por el terror que le tiene: “Primero, no diría eso de Cynthia nunca. Y segundo, es muy fuerte”..

“Estuvo muy fuerte ese pleito. Habrían de hacer lo de Shanik Berman, pedir perdón a todo mundo a cada rato”, finalizó Pepillo Origel, burlándose de la presentadora judía ala que llamó hocicona e hizo llorar.