Cynthia Klitbo responde al hate por decirles 'flojos' a los abuelitos: 'me da mucho coraje'

Cynthia Klitbo volvió a figurar en las redes y no por algo referente a su carrera actoral, sino porque no soportó y le respondió a toda la gente que la criticó por decirle “flojos” a los viejitos que piden sillas de ruedas en los aeropuertos.

Cabe recordar que la ex de Rey Grupero desató la furia de la gente al emitir sus polémicas declaraciones durante sus vacaciones, las cuales sufrió porque un abuelito en silla de ruedas entró antes al avión que ella.

“Por favor, si son viejitos no sean flojos porque les va a pasar como a mi mamá, que por andar siempre en la silla de ruedas para pasar más rápido, el día que se rompió la cadera, le dije ‘ves, querías silla de ruedas’, entonces es de muy mal gusto”, dijo la villana de las novelas y la vida real.

Obviamente la gente de le dijo hasta de lo que se iba a morir y le comentaron cosas como “No es flojera es por necesidad se puede caminar pero necesitan el apoyo de la silla”, “Vieja amargada, no te va a pasar nada si esperas dos minutos más”, “ojalá la que termine en silla de ruedas seas tú” y “ridícula payasa”.

Ante ello, Cynthia Klitbo dejó claro que no sabe soltar y que su inteligencia emocional es poca, pues decidió responderle a la gente que la criticó en vez de ignorar los comentarios y seguir con su vida.

En entrevista con “De Primera Mano” (la cual se hizo probablemente por la escasez de notas relevantes esta temporada), la famosa dijo que criticó sólo a quienes usan las zonas de discapacitados en el aeropuerto sin serlo.

“Estoy hablando de (...) que a veces tú tienes un beneficio para determinada gente en un hospital o aeropuerto, y la gente mañosa lo usa”, aseguró.

"Mucha gente en temporada alta agarra una silla de ruedas, porque entonces no hacer fila, te llevan hasta el avión, pasas rápido en migración (...) A mí me da mucho coraje porque hay gente que está sana y lo utiliza (...) A mí no me importa que me acaben, pero de verdad yo lo creo", expresó sin poder soportar.