MasterChef Celebrity 2022: ¿Por qué Nadia faltó otra vez al programa? Usuarios exigen que sea eliminada

La cantante Nadia nuevamente se ausentó de MasterChef Celebrity 2022 y los usuarios de las redes sociales no dudaron en reaccionan con memes.

Los usuarios están molestos porque Nadia ya ha faltado varias veces al programa y esta ocasión Tatiana, conductora de MasterChef Celebrity 2022, dijo que la cantante no podía estar en el reality show por problemas de salud.

¿Por qué volvió a faltar Nadia a MasterChef Celebrity 2022?

Tatiana no dio a conocer detalles sobre los motivos de salud que impidieron que Nadia se presentara en MasterChef Celebrity 2022. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que a la artista le dio COVID, pero se trata de especulaciones, ya que ni la artista ni la producción del programa han dado información oficial.

Por su parte, hace unas semanas el periodista Alex Kaffie, en su columna, reveló que Nadia no llegó a una grabación de MasterChef Celebrity 2022 “por sus pistolas”, lo que, dijo, puso de cabeza a la producción.

¿Entonces Nadia se enferma cada semana o solo no llega a grabar?#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/lIFybB9dtr — Said Eduardo (@SaidToscano_) September 12, 2022

Usuarios piden salida de Nada de MasterChef Celebrity 2022

Los usuarios de redes sociales están molestos por la ausencia de Nadia, ya que en tan solo cuatro programas se ha ausentado en dos ocasiones.

Los fans de MasterChef Celebrity 2022 exigen que la cantante salga definitivamente de la competencia.

“Otra vez no está Nadia en el programa? Ya sáquenla, qué privilegios tiene”, “¿Entonces Nadia se enferma cada semana o solo no llega a grabar?”, “¿Otra vez no está Nadia? Van 2 veces en 3 programas, me cae bien pero no es justo, debería de ser expulsada”, fueron algunos de los comentarios.

Nadia viendo como la producción dice que está enferma cuando en realidad no quiso ir a grabar #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/vP0fPRVrih — ferpobb (@fernpobb) September 12, 2022