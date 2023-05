MasterChef Celebrity México 2023: Fans celebran con MEMES que Poncho de Nigris salió eliminado

Poncho de Nigris fue el eliminado de este domingo en MasterChef Celebrity México 2023 y los fans del programa celebraron la salida del influencer y conductor.

No ganaron las #Chivas pero por lo menos salió @_PonchoDeNigris de #MasterChefCelebrity Dios da, Dios quita — Roberto Torres (@Robertc_torres) May 29, 2023

Así fue la eliminación de Poncho de Nigris de MasterChef Celebrity México 2023

Poncho de Nigris no tuvo un buen arranque en el programa de hoy de MasterChef Celebrity México 2023. En el primer reto de la caja secreta no fue de los mejores platillos.

En el segundo reto, que era el desafío de salvación, tuvo que elegir a un compañero para cocinar y él quería trabajar con El Travieso Arce, pero Ana Patricia Rojo le ganó y se quedó sin equipo, pero Cosita le ofreció unirse a su equipo.

Poncho de Nigris estaba enojado porque le ganaron la mancuerna con El Travieso, pero Cositas, se mostró tierna, comprensiva y estuvo apapachando al conductor durante toda la preparación del platillo que era una carne de cordero.

Feliz porque por fin se va el castroso de poncho #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/hhHTCX3rcv — Soo Ran (@RanYomo) May 29, 2023

Sin embargo, no lograron salvarse porque Cositas no le puso suficiente sal a la salsa, no lograron subir al balcón y tuvieron que hacer el reto de eliminación en MasterChef Celebrity México 2023.

En su última oportunidad para no salir de MasterChef Celebrity México 2023, Poncho de Nigris preparó huevos, quesadillas y una salsa.

Los puntos por los que fue el eliminado fueron la poca creatividad y sencillez de su plato, además de que exageró en la sal y a los chefs no les gustó.

Fans de MasterChef Celebrity México 2023 celebran eliminación de Poncho de Nigris

Poncho de Nigris fue uno de los personajes polémicos en MasterChef Celebrity México 2023, pese a su breve estancia.

Algunos fans del programa señalan que él, con su actitud, le daba el toque de emoción al programa, y la mayoría aplaudió la salida del influencer y hasta le hicieron divertidos memes.