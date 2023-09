MasterChef Celebrity México 2023: Paco Palencia la 'cruzazulea' en la final y fans reaccionan con MEMES

Paco Palencia se quedó a un paso de ganar la final de MasterChef Celebrity México 2023, pero los jueces le dieron el triunfo a Irma Miranda.

Paco Palencia era el favorito de los fans, sin embargo, los usuarios señalaron que haberse quedado cerca de ganar es porque la maldición del Cruz Azul aún lo persigue de quedarse en el segundo lugar en las competencias.

Los usuarios no dudaron en hacer memes tristes sobre que Palencia no ganó en el programa.

"Palencia no ganaste MasterChef pero sigues siendo el número 1", "Palencia, cruz azul, el chiste se cuenta solo", "Fraudeeee!!! Palencia merecía ganar, siempre estuvo bien en toda la temporada", "Sálganse todos del X quiero estar sola, no ganó Palencia", "Ay no que triste. Palencia como quiera estamos orgullosos de ti", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Palencia no ganaste MasterChef pero sigues siendo el número 1 desde el día 1 #FinalMasterChef pic.twitter.com/CLFr3oh3SZ — Ethel (@iQcursii) September 11, 2023

Fans dicen que Palencia la cruzazuleó Foto: Especial

Así se vivió la final de MasterChef Celebrity México 2023

Los concursantes arrancaron preparando sus entradas: Paco Palencia presentó como platillo unos tlacoyos con tuétano. Mientras que Irma Miranda hizo algo similar pero con otros ingredientes pues usó plátanos fritos como si fuera la tortilla del sope y también les puso frijoles con tuétano.

Fans, enojados porque Palencia no ganó MasterChef Foto: Especial

Eduardo Capetillo Jr. hizo una tártara de atún, pero agridulce, pues uno de sus ingredientes principales era el mango, y con eso esperó sorprender a los jueces de la competencia.

En el plato fuerte Paco Palencia hizo un pescado al pastor con polvo de tortilla; Mientras que Irma apostó por una salsa de pistache con hongos y robalo y Eduardo Capetillo cocinó un hígado graso (Foie grass).

Sin embargo, Paco Palencia tuvo un error grave en el plato fuerte, pues al chef Poncho Cadena le tocó el pescado crudo, se sabe desde todas las temporadas que presentar un platillo crudo es eliminación segura.

En el postre, los concursantes se esforzaron al máximo para sorprender a los jueces con sus últimos platillos. Irma preparó pan de elote; Palencia un pastel tibio de queso con mamey y frutos rojos, Capetillo hizo unos rollos de canela.