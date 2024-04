MasterChef Celebrity México 2024: ¿Quién es el eliminado de hoy 14 de abril?

Los famosos de MasterChef Celebrity México 2024 compiten en nuevos desafíos que los pondrán en aprietos y los llevarán al límite.

El episodio de hoy estará lleno de pleitos y polémica, debido a que la señorita Laura Bozzo tendrá un enfrentamiento con Ferka, por lo que se espera que sea la nueva rivalidad entre las dos famosas, lo que desatará que los fans del programa se dividan.

¿Quién es el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity México 2024?

Los fans están lanzando los nombres de los posibles famosos que podrían salir del programa esta noche. Los fans exigen que se vaya eliminada de MasterChef Celebrity México 2024 Ferka, sin embargo, los spoilers no revelan al verdadero eliminado, por lo que los seguidores del reality show tienen que esperar a que se transmita el episodio de esta noche para saber quién salió eliminado.

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity México 2024?

El chef Herrera corrió a todos los participantes de la cocina más famosa de México porque iban a montar algo en el foro y cuando regresaron los famosos se encontraron con que había una mampara en medio de la cocina.

Esto es parte del reto de hoy, en el que están divididos en equipos y a través de la mampara, sin poder escucharse correctamente, tendrán que ponerse de acuerdo para hacer un platillo que deje satisfechos a los chefs. Sin embargo, todo se va a salir de control y parece que habrá recetas que queden mal.

En el avance se aprecia que los chefs no quisieron probar un platillo, pese a que dijeron que tenía buena pinta y es que al parecer algo falló en la técnica para que los chefs no quieran probarlo, y como se ve que es un marisco, es muy probable que la cocción no esté bien y si lo comen podría hacerles daño.

La cereza del programa es la pelea entre Laura Bozzo y Ferka, la bailarina hizo un comentario que la conductora no le gustó y la peruana se lanzó con todo para enfrentarla y defenderse.