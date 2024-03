MasterChef Celebrity México 2024: ¿Quién sale eliminado hoy 31 de marzo?

Este domingo se lleva a cabo el tercer programa de MasterChef Celebrity México 2024 y por consiguiente habrá un tercer eliminado de la competencia.

Los famosos cocineros se enfrentan a nuevos desafíos que los llevaran al extremo de estrés y de creatividad, pues los jueces cada vez están más exigentes.

Según algunas filtraciones, el nombre que suena para ser eliminado de MasterChef Celebrity México 2024 sería Ernesto Cázares, exatleta de Exatlón México que incursionó en la cocina esta temporada al igual que su famoso hermano Aristeo.

Otros que estarían en riesgo serían Fran Hevia, Raúl Sandoval, esto con base en el rendimiento de la semana pasada.

Sin embargo, estas filtraciones no son al cien por ciento verídicas, por lo que los fans del reality show de cocina tienen que esperar a que se transmita el episodio de hoy para conocer al verdadero eliminado de hoy.

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity México 2024?

El programa de MasterChef Celebrity México 2024 estará lleno de polémica y pleitos este domingo y es que desde el inicio Fran Hevia no llega al reality show, entonces Claudia Lizaldi anuncia que solo lo esperaran cierto número de minutos y si no se presenta lo mandan directo al reto de eliminación.

Nuevamente los cocineros se enfrentan al desafío de la caja misteriosa, pero parece que en esta ocasión cocinarán en equipos, pues Paco de Miguel y otros famosos como Itatí Cantoral se quejan de lo que Rafita Balderrama le hace a los ingredientes.

Por otra parte, a Jawy Méndez le toca cocinar con Ferka, ésta última tendrá un enfrentamiento con el chef Herrera, pues él le dice que su platillo está pasado de sal, mientras que ella le reclama porque no sabe cuál es la cantidad correcta para que no le sobre y no le falte.

No podía faltar Laura Bozzo echándole pleito al Rey Grupero, a Raúl Sandoval y hasta parece que al chef Herrera.

Todos los eliminados de MasterChef Celebrity México 2024 hasta ahora