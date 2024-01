Mati Álvarez y sus pleitos en Exatlón México que la han puesto en la mira

Mati Álvarez es sin una una de las históricas participantes de Exatlón, una de las más queridas y celebradas, pero a lo largo de todo el desarrollo de las diversas temporadas en las que ha participado la flamante integrante del equipo rojo, la polémica la ha perseguido y aquí vamos a enlistar algunos de sus más polémicos episodios.

Los pleitos de Mati Álvarez en Exatlón



Vamos a comenzar con uno ocurrido en 2022, en Exatlón All Star, la otra persona involucrada es Ana Lago. Lo que pasó fue que Lago se vio molesta por que Mati no la acompañó mientras recorría un circuito, los ánimos estallaron cuando se dio el reclamo, pues se argumentó que Álvarez siempre pide acompañamiento y ella no lo da.

Pero las cosas no terminaron ahí, durante la semana la situación continúo tensa, Ana rompió en llanto y decidieron no dirigirse la palabra. Para recordarle a los conocedores de este exitoso programa, los problemas entre ambas concursantes comenzaron en la temporada número cuatro, cuando las expresiones entre ellas no eran de lo mejor.

Y volvió a pasar, en noviembre de 2023, cuando Ana le provocó una gran embarrada de pastel a Mati en la celebración de su cumpleaños, situación que molestó a la campeona.

Con Casandra Ascencio

Fue durante la boda de Antonio Rosique que Mati revivió la rivalidad con Casandra Ascensio, pues en ninguna de las fotografías del recuerdo aparecen juntas, de hecho, a través de sus redes sociales, Mati subió una foto con todos los competidores de Exatlón que fueron invitados al enlace matrimonial, menos con Casandra y Yomi, quienes mantienen una sólida relación sentimental.

Así se pudo ver una foro con Pato Araujo, Zudikey Rodríguez, Pascal, Kenno y Yusef Farah.