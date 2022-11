¿Quién mató a Jenni Rivera?: Estrenan documental, pero familia dice que no lo autorizó

El próximo 6 de diciembre se estrenará el documental ¿Quién mató a Jenni Rivera?, el cual fue producido por Peacock en el que se investigó el accidente en el que falleció la “Diva de la Banda”.

El tráiler oficial del documental se puede ver algunas imágenes del accidente de Jenni Rivera y también presentan algunas imágenes del cártel de Sinaloa, para sugerir que hubo un vínculo entre el fallecimiento de la artista y del grupo criminal.

Familia de Jenni Rivera dice que no autorizó documental

Luego de que saliera el tráiler oficial del documental de Jenni Rivera, Juan Rivera, hermano de la cantante, se pronunció y mencionó que la familia de la artista no autorizó nada de lo que se presentará en el filme.

Juan Rivera le comentó a la influencer Chamonic que la producción del documental lo contactó para pedirle que le vendiera derechos de algunas canciones, pero él se negó para apoyar a los hijos de Jenni Rivera.

“Esa gente se comunicó conmigo que si les vendíamos derechos de temas de imágenes de fotografía y video para hacer el documental este. Nosotros por respeto a mis sobrinos no vendimos nada, porque no se nos hace justo que cualquier cabro… quiera hacer un documental”, dijo Juan Rivera a Chamonic en mensajes de audio.

Juan Rivera comentó que debido a que la familia no autorizó nada, el documental no debería de tener canciones de Jenni Rivera ni tampoco imágenes del accidente en Monterrey, asimismo aseguró que los hijos de la cantante no cedieron los derechos a la producción. “Que mis sobrinos defiendan los derechos de su madre”, dijo.

Por su parte, Mike Rivera, hijo de Jenni Rivera, llamó a los fans de su mamá a no ver el documental. “No hago esto a menudo, pero si eres un verdadero fan de ella, no apoyes esta estúpida mier… o la plataforma de transmisión de cul.. que lo trasmite. Me importa un carajo que me paguen la producción. No respeto a las entidades corporativas que literalmente se benefician de su muerte”, señaló.